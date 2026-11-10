Datum der Anmeldung:
09.11.2026
Aktenzeichen:
B7-75/26
Unternehmen:
1. SHS - Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA, Dillingen/Saar; 2. Montan-Innovation-Lab-Saar GmbH, Völklingen; 3. adesso SE, Dortmund; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
IT-Dienstleistungen IT-Beratung, KI-basierte Software für industrielle Anwendungen
09.11.2026
Aktenzeichen:
B7-75/26
Unternehmen:
1. SHS - Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA, Dillingen/Saar; 2. Montan-Innovation-Lab-Saar GmbH, Völklingen; 3. adesso SE, Dortmund; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
IT-Dienstleistungen IT-Beratung, KI-basierte Software für industrielle Anwendungen
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