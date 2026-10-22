München - Die Viessmann Generations Group hat das letzte verfügbare Anteilspaket der FC Bayern München AG erworben. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mit.
Durch die Transaktion im Zuge einer Kapitalerhöhung hält das Münchner Unternehmen nun knapp 6,7 Prozent der Anteile. Der FC Bayern München e. V. behält satzungsgemäß 70 Prozent der Anteile, während die anderen Gesellschafter Adidas, Allianz und Audi jeweils etwas weniger als 7,8 Prozent besitzen.
Max Viessmann, Chef der Viessmann Generations Group, soll zudem Mitglied des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG werden, der von neun auf zehn Personen erweitert wird. Die Partnerschaft, die mit der Eintragung ins Handelsregister in Kraft tritt, soll dem FC Bayern "zusätzliche Spielräume" eröffnen und zur "langfristigen Eigenständigkeit" des Clubs beitragen, hieß es.
Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München e. V. und Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern München AG, sprach von gemeinsamen Werten wie "Tradition, Ambition und Innovation", die den FC Bayern und Viessmann verbänden. Viessmann erklärte, dass das Unternehmen nicht nur Kapital, sondern auch "unternehmerische Erfahrung" in die Partnerschaft einbringen wolle.
Durch die Transaktion im Zuge einer Kapitalerhöhung hält das Münchner Unternehmen nun knapp 6,7 Prozent der Anteile. Der FC Bayern München e. V. behält satzungsgemäß 70 Prozent der Anteile, während die anderen Gesellschafter Adidas, Allianz und Audi jeweils etwas weniger als 7,8 Prozent besitzen.
Max Viessmann, Chef der Viessmann Generations Group, soll zudem Mitglied des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG werden, der von neun auf zehn Personen erweitert wird. Die Partnerschaft, die mit der Eintragung ins Handelsregister in Kraft tritt, soll dem FC Bayern "zusätzliche Spielräume" eröffnen und zur "langfristigen Eigenständigkeit" des Clubs beitragen, hieß es.
Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München e. V. und Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern München AG, sprach von gemeinsamen Werten wie "Tradition, Ambition und Innovation", die den FC Bayern und Viessmann verbänden. Viessmann erklärte, dass das Unternehmen nicht nur Kapital, sondern auch "unternehmerische Erfahrung" in die Partnerschaft einbringen wolle.
© 2026 dts Nachrichtenagentur