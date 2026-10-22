Die in Deutschland neu installierte Batteriespeicherkapazität ist in den ersten drei Quartalen dieses Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 91 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden mehr als 500. 000 neue Speicher mit einer Kapazität von rund 8,2 Gigawattstunden in Betrieb genommen. Das geht aus einer Auswertung des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur durch den Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) hervor. Besonders stark stieg demnach der Zubau bei Großspeichern. In diesem Segment erreichte der Zubau rund 3,8 Gigawattstunden, ein Plus von etwa 350 Prozent. Damit entfielen knapp ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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