Die Infineon-Aktie hat am gestrigen Mittwoch einen Teil ihrer jüngsten Verluste aufgeholt. Am Nachmittag notierte der Chipkonzern bei 52,98 €, ein Tagesplus von +3,17%. Am heutigen Donnerstag bröckelt die Erholung schon wieder. Zuletzt wurde das Papier bei 51,52 € gehandelt, das sind -2,9% im Vergleich zum Vortag. Damit stellt sich die Frage: Leitet die Gegenbewegung bei den Techwerten eine Wende ein, oder bleibt es nach dem KI-Rücksetzer bei einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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