Die Amazon-Aktie könnte vor den anstehenden Quartalszahlen von einem stärker als erwarteten Wachstum im Cloudgeschäft profitieren. Entscheidend wird sein, ob AWS Umsatz und operativen Gewinn über die bisherigen Prognosen hinaus steigern kann. AWS im Fokus Amazon veröffentlicht am 29. Oktober seine Ergebnisse für das dritte Quartal. Der Konzern erwartet einen Umsatz zwischen 197 und 202 Milliarden US-Dollar. Ein Anstieg auf rund 205 Milliarden US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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