FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.10.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 790 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 970 (1170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RS GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 900 (650) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 270 (275) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 210 (215) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES XP POWER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2285 (1400) PENCE - GOLDMAN CUTS ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 260 (265) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS DFS FURNITURE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 156 (210) PENCE - JEFFERIES CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 318 (366) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 710 (700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES B&M PRICE TARGET TO 240 (180) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES LUCECO PRICE TARGET TO 325 (320) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 205 (212) PENCE - 'SELL'
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