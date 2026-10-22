Das Schweizer Cybersicherheitsunternehmen zeigt, wie KI-gesteuerte Verhaltensanalysen Organisationen helfen, Bedrohungen in geschäftskritischen Anwendungen und operativen Technologienetzwerken zu erkennen.

Auf der it-sa Expo&Congress 2026 (27. bis 29. Oktober, Messe Nürnberg) präsentiert Exeon Analytics, ein Schweizer Unternehmen für Cybersecurity-Software, seine neuesten Produktentwicklungen für KI-gesteuerte Bedrohungserkennung und Verhaltensanalysen. Das Unternehmen zeigt, wie seine Lösungen von Exeon.NDR und Exeon.UEBA Unternehmen dabei helfen, zwei zunehmend kritische Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen: den Schutz geschäftskritischer SAP-Umgebungen und die Sicherung von operationellen Technologienetzwerken (OT).

Exeon Analytics kombiniert KI-gesteuerte Verhaltensanalysen mit von Experten entwickelten Detektionsfähigkeiten, um verdächtige Aktivitäten in Netzwerken, Identitäten und Anwendungen zu identifizieren. Die Datensouveränität bleibt dabei erhalten und die Bereitstellung in stark regulierten Umgebungen wird unterstützt.

Erkennung verdächtiger Aktivitäten in geschäftskritischen SAP-Umgebungen

Mit Exeon.UEBA können Organisationen das Verhalten von Benutzern, Administratoren und Servicekonten in SAP-Umgebungen überwachen, um ungewöhnliche Aktivitäten, potenzielle Missbrauch von Anmeldedaten, Insiderbedrohungen und unbefugten Zugriff auf sensible Geschäftsinformationen zu identifizieren. Durch die Analyse von SAP-Sicherheitsprotokollen, Transaktionen und Benutzerverhalten hilft Exeon Sicherheitsteams, Abweichungen von erwarteter Aktivität zu erkennen, potenzielle Bedrohungen zu untersuchen und den Schutz geschäftskritischer Anwendungen zu stärken.

OT-Sicherheit im Fokus

Operative Technologieumgebungen umfassen oft Altsysteme, verteilte Infrastrukturen und komplexe Verbindungen zwischen IT- und OT-Netzwerken, wobei traditionelle Endpunktsicherheitstools und aktive Überwachungsansätze schwierig oder sogar unmöglich einsetzbar sind. Exeon.NDR adressiert diese Herausforderungen, indem bestehende Netzwerkmetadaten analysiert werden, um Transparenz in OT-Kommunikationen zu bieten, ohne zusätzliche Agenten zu benötigen. Die Lösung hilft Organisationen, bisher unbekannte Assets und Kommunikationswege zu identifizieren, verdächtiges Netzwerkverhalten und mögliche Gefahren zu erkennen und die Netzwerksegmentierung über IT- und OT-Umgebungen hinweg zu validieren.

Erweiterung der Cybersicherheitstransparenz über Netzwerke, Identitäten und Anwendungen hinweg

Mit Exeon.NDR und Exeon.UEBA erweitert Exeon Analytics seine Fähigkeiten über die traditionelle Netzwerkbedrohungserkennung hinaus und adressiert zunehmend komplexe Unternehmenssicherheitsanforderungen. Exeon Analytics wird gemeinsam mit seinem Partner NetDescribe an it-sa 2026 teilnehmen. Interessierte können das Team in der Halle 7, Stand 7-112, treffen, um mehr über seine Cybersicherheitslösungen zu erfahren und spezifische Herausforderungen der Unternehmenssicherheit zu diskutieren.

Weitere Informationen:

https://exeon.com/sap-system-monitoring/

https://exeon.com/ot-security/

Über Exeon Analytics

Exeon Analytics liefert ganzheitliche Sicherheitsanalysen für Organisationen, die mit wachsenden blinden Flecken, verschlüsseltem Datenverkehr und regulatorischem Druck konfrontiert sind. Die Produkte von Exeon Analytics vereinen umfassende Datenerfassung, hocheffiziente und skalierbare Verarbeitung sowie intelligente Korrelation, um vollständige Transparenz über Netzwerke, Nutzer und Anwendungen zu bieten inklusive kundenspezifischer Anwendungen, Legacy-Systeme und hybrider Umgebungen.

Durch die Verbindung von KI-basierter Verhaltensanalyse mit flexibler Regel-Logik erkennt Exeon Analytics zuverlässig bekannte und unbekannte Bedrohungen, selbst bei großen Datenmengen. Die Alerts sind kontextbezogen und handlungsorientiert, sodass Reaktionen sowohl schnell als auch zuverlässig erfolgen können. Als Experten-Systeme, die vollständig in bestehende SOC- und SIEM-Lösungen integriert werden können, reduziert Exeon Analytics die Komplexität, senkt SIEM-Kosten und unterstützt die Einhaltung von NIS2, DORA, DSGVO und Datensouveränität on-prem oder in Cloud-Umgebungen. Kunden wie Postfinance, SWISS International Airlines, Klinikum Dortmund und die Schweizer Bundesverwaltung vertrauen auf die Systeme von Exeon Analytics zur effektiven Angriffserkennung.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261022513330/de/

Contacts:

Catherine Chicoine

Head of Marketing

Exeon Analytics AG

Grubenstrasse 12

8045 Zurich, Switzerland

catherine.chicoine@exeon.com

contact@exeon.com

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