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Asset Standard
22.10.2026 11:30 Uhr
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(1)

Praemium Capital (SQUAD Fonds): Anleihen werden wieder zur Konkurrenz für Aktien

Oktober 2026 -

Steigende Anleiherenditen verändern die Kräfteverhältnisse an den Kapitalmärkten. Während festverzinsliche Anlagen wieder attraktive laufende Erträge bieten, müssen sich Aktien an einer höheren Renditeerwartung messen lassen. Lohnt es sich noch, das höhere Risiko von Aktien einzugehen?

Die Renditen von Staatsanleihen sind im laufenden Jahr auf langjährige Höchststände gestiegen. Mit 3,64% erreichten deutsche Staatsanleihen Ende September Werte, die wir zuletzt im Jahr 2009 gesehen haben. Dies ist kein rein deutsches Phänomen. Auch im Rest der Welt stiegen die Renditen signifikant an. Für Anleger ist das zunächst eine gute Nachricht: Nach Jahren mit sehr niedrigen oder teilweise sogar negativen Zinsen bieten Anleihen wieder einen nennenswerten laufenden Ertrag.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.

© 2026 Asset Standard
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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