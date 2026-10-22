Praemium Capital (SQUAD Fonds): Anleihen werden wieder zur Konkurrenz für Aktien

Oktober 2026 -

Steigende Anleiherenditen verändern die Kräfteverhältnisse an den Kapitalmärkten. Während festverzinsliche Anlagen wieder attraktive laufende Erträge bieten, müssen sich Aktien an einer höheren Renditeerwartung messen lassen. Lohnt es sich noch, das höhere Risiko von Aktien einzugehen?

Die Renditen von Staatsanleihen sind im laufenden Jahr auf langjährige Höchststände gestiegen. Mit 3,64% erreichten deutsche Staatsanleihen Ende September Werte, die wir zuletzt im Jahr 2009 gesehen haben. Dies ist kein rein deutsches Phänomen. Auch im Rest der Welt stiegen die Renditen signifikant an. Für Anleger ist das zunächst eine gute Nachricht: Nach Jahren mit sehr niedrigen oder teilweise sogar negativen Zinsen bieten Anleihen wieder einen nennenswerten laufenden Ertrag.