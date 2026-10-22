Zürich - Das Schweizer Sicherheitsunternehmen Futurae hat Trust Signals vorgestellt, ein neues Produkt seiner modular aufgebauten Sicherheitsplattform. Trust Signals wertet Kontext- und Verhaltensdaten rund um den Nutzer in Echtzeit aus und liefert daraus abgeleitete Betrugsindikatoren über eine API. Banken und weitere Anbieter digitaler Dienste können diese Indikatoren in ihre bestehende Betrugserkennung einspeisen. Trust Signals lässt sich eigenständig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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