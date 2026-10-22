London - Die britische Grossbank Barclays will bis Ende des Jahres 5000 Stellen abbauen. Möglich wird das unter anderem durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, wie das Unternehmen mitteilte. Ein Fünftel der Jobs sei bereits weggefallen, die übrigen 4000 sollten bis Ende des Jahres gestrichen werden. Der Stellenabbau ist demnach Teil grösserer Sparmassnahmen und entspreche etwa fünf Prozent der weltweit 93'000 Beschäftigten. Der Grossteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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