Zürich - Schweizer KMU sind immer häufiger Opfer von Cyberkriminellen. Sie befürchten, dass KI nun zu einem weiteren Anstieg führen wird - und die Attacken gefährlicher werden. In den vergangenen drei Jahren waren 6 Prozent der Schweizer KMU von einem schwerwiegenden Cybervorfall betroffen. Das entspricht hochgerechnet rund 35'000 kleinen und mittleren Unternehmen, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Studie «KMU Cybersicherheit 2026» hervorgeht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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