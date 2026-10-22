Die Vonovia-Aktie hat die Unterstützungszone zwischen 15,27 und 16,48 € erreicht und sich dort stabilisiert. Zuvor ging es steil nach unten. Zur nächsten Trendlinie fehlen rund +9%, darüber warten die Hochs bei 23,00 € und dahinter die Widerstandszone zwischen 24,10 und 25,20 €. Hier könnte eine Gegenbewegung starten, doch trägt sie so weit? Die Politik bremst Ein Sondierungspapier aus Berlin hat die Aktie am 19. Oktober um rund 1,5% gedrückt. Linke, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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