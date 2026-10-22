Die Münchner Beno Holding ist ein auf sogenannte Light-Industrial-Immobilien spezialisierter Bestandshalter. Dabei handelt es sich um flexibel nutzbare Gewerbeimmobilien, bevorzugt an gut erreichbaren Standorten, wie Autobahnen oder Autobahnen-Kreuze. Die Beno-Philosophie: "Nutzungen und Unternehmen können sich verändern. Gute Standorte und anpassungsfähige Gebäude bleiben." So investiert Beno in ("drittverwendungsfähige") Bestandsimmobilien mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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