Der schwedische Private-Equity-Investor EQT übernimmt den europäische Molekulardiagnostik-Spezialisten Qiagen. Mit 9,6 Mrd. Euro ist die Transaktion eine der größten Übernahmen im europäischen Gesundheitssektor in diesem Jahr.EQT, zu dessen Konsortium auch die Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) und das Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) gehören, wird 46,50 Euro pro Aktie in bar zahlen und damit rund 40% mehr, als bei einer - letztlich gescheiterten - früheren Übernahmerunde.Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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