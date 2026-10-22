Erst im Sommer hat der Ölkonzern Shell nach jahrelanger Suche einen Käufer für Sonnen gefunden. Der Allgäuer Batteriespeicher-Hersteller im Hauptsitz in Wildpoldsried ging an das Family Office Tiven. Nun folgt wohl das endgültige Aus: Das "Handelsblatt" berichtet, dass die etwa 400 verbliebenen Mitarbeiter der Sonnen GmbH am Morgen über den Insolvenzantrag informiert wurden. Eine offizielle Meldung bei Insolvenzbekanntmachungen ist noch nicht zu finden, doch das Unternehmen bestätigte dem "Handelsblatt" den Vorgang. Nach dem Bericht soll zwar das Bestandskundengeschäft weitergeführt werden. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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