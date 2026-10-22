Stockdorf (ots) -Warum sollte die Campingsaison mit dem Ende des Sommers vorbei sein? Gerade die kalten Monate bieten einzigartige Erlebnisse beim Skifahren, Schneewandern oder Genießen der winterlichen Natur. Damit Reisemobil und Campervan auch bei niedrigen Temperaturen ein komfortabler Rückzugsort bleiben, spielt die richtige Heizlösung eine entscheidende Rolle.Die neue Luft-Standheizung Air Top Pro 25 von Webasto wurde speziell für Campingfahrzeuge von bis zu acht Metern Länge entwickelt. Sie erwärmt dank 2,5 Kilowatt maximaler Heizleistung schnell den Innenraum und ist beim Dauerheizen mit ihrer äußerst niedrigen Teillaststufe sehr leise. Kontinuierliches An- und Ausschalten entfällt, was ein deutlicher Komfortgewinn insbesondere für die Nachtruhe ist.Gleichzeitig arbeitet die Heizung äußerst effizient, sodass Strom- und Kraftstoffverbrauch auf ein Minimum reduziert sind. Als Kraftstoff nutzt sie Diesel, Benzin oder HVO aus dem Fahrzeugtank. Das hat den Vorteil gegenüber Gas, dass Kraftstoff an jeder Tankstelle - auch im Ausland - verfügbar ist.Eine serienmäßige automatische Höhenanpassung bis 5.500 Meter liefert die Heizung gleich mit. Außerdem kann sie für eine optionale Warmwasserbereitung mit einem Whale Boiler kombiniert werden. Beide Geräte sind unterflur montierbar, was wertvollen Stau- oder Bauraum spart.Die Luftheizung lässt sich bequem über verschiedene Bedienelemente inklusive der App ThermoConnect steuern.So steht dem Campen in Herbst und Winter nichts mehr im Wege.Pressekontakt:Webasto GroupAlice RöhlerCommunications ManagerTel.: +49 89 8 57 94-5 26 62E-Mail: alice.roehler@webasto.comOriginal-Content von: Webasto Roof and Components SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50440/6376071