Geplante Integration automatisierter LiDAR-Punktwolkenklassifizierung und Merkmalsextraktion an Drone-as-a-Service-Standorten von ZenaTech soll Nachbereitungszeit von Vermessungen verkürzen und skalierbare, wiederkehrende Umsätze unterstützen

Vancouver, British Columbia / (22. Oktober 2026) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, hat heute seine eigene KI-Software-Suite und deren geplante Integration in seine DaaS-Landvermessungsbetriebe vorgestellt. Durch die Kombination der hochdichten LiDAR-Datenerfassung (Light Detection and Ranging) von ZenaDrone mit der automatisierten Merkmalsextraktion und Punktwolkenklassifizierung plant ZenaTech, die Bereitstellungszeit vermessungsgenauer Daten bei kommerziellen Landvermessungs-, kommunalen und Infrastrukturprojekten für DaaS-Kunden in Nordamerika und weltweit von Tagen auf wenige Minuten zu verkürzen. Die kombinierte Plattform befindet sich zurzeit in der Entwicklungs- und Testphase.

"Die Bereitstellung von Landvermessungen war traditionell durch die manuelle Nachbearbeitung eingeschränkt, was begrenzt, wie viele Projekte ein Vermessungsteam abschließen kann", sagte Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. "Durch die direkte Integration unserer KI-Software in die DaaS-Abläufe von ZenaDrone sind wir bestrebt, die überwiegend manuell ausgeführte Arbeit der Punktwolkenklassifizierung und CAD-Liniennetzgenerierung zu automatisieren, sodass dasselbe Personal und dieselben Drohnen den Kunden schneller und in gleichbleibender Qualität schlüsselfertige, verwertbare Informationen liefern können. Während wir unsere KI-Suite in unserem wachsenden Netzwerk von DaaS-Tochtergesellschaften einsetzen, sind wir davon überzeugt, dass sie die betriebliche Effizienz verbessern und das skalierbare, wiederkehrende Umsatzmodell im Zentrum unserer DaaS-Strategie unterstützen kann."

Die kombinierte Plattform wurde konzipiert, um die Hardware-Datenerfassung mit der KI-gestützten Punktwolkenverarbeitung zu verknüpfen. Eine mit hochdichtem LiDAR ausgestattete Landvermessungsdrohne von ZenaDrone erfasst ein Gelände als Punktwolke - einen Datensatz, der Milliarden einzelner 3D-Messpunkte umfassen kann. ZenaAI soll anschließend automatisierte Geodaten-Workflows für diese Daten ausführen, jeden Punkt danach klassifizieren, welches Objekt oder Geländemerkmal er repräsentiert, die klassifizierten Daten in Geländemodelle und Vektorzeichnungen umwandeln, Rauschen entfernen, Infrastruktur-Assets taggen und die Ergebnisse in Formaten exportieren, die von Vermessungs- und Ingenieurteams direkt genutzt werden können. Die wesentlichen geplanten Funktionen beinhalten:

Automatisierte Punktwolkenklassifizierung: Konzipiert, um neuronale Deep-Learning-Netze zu nutzen, um Milliarden von 3D-LiDAR-Punkten schnell zu analysieren, Bodenreflexionen von dichtem Blätterdach, Gebäuden, Versorgungsleitungen und Oberflächenvegetation zu trennen und echte digitale Geländemodelle (DTM) zu generieren

Automatisierte Merkmalsextraktion und Liniennetzgenerierung: Computer-Vision-Algorithmen sollen kritische planimetrische Merkmale wie Bordsteinkanten, Fahrbahnränder, Stützmauern und Bauwerke erkennen und vektorisieren sowie direkt in CAD- und BIM-Formate (Building Information Modeling) exportieren

Kurze DaaS-Bearbeitungszeiten: Durch den Ersatz manueller Punktauswahl und heuristischer Skripte soll die KI-Software-Suite Nachbearbeitungs-Workflows um bis zu 80 % reduzieren und die Bearbeitungszeit der Vermessung verkürzen, wodurch DaaS-Vermessungsteams vollständig klassifizierte Datensätze innerhalb von Stunden nach Abschluss des Fluges liefern können

Intelligente Rauschfilterung und Asset-Tagging: Die automatisierte Artefaktunterdrückung soll luftgestütztes Rauschen, Mehrwegfehler und Scan-Überlappungen bereinigen, während beim semantischen Tagging eigenständige Infrastruktur-Assets wie Schächte, Hydranten und Masten mit millimetergenauer Präzision protokolliert werden

Punktwolkenklassifizierung und Liniennetzgenerierung erfordern traditionell die manuelle Bearbeitung durch geschulte Techniker, was Tage dauern und die Anzahl der Projekte begrenzen kann, die ein Vermessungsteam abschließen kann. ZenaTech ist davon überzeugt, dass die Automatisierung dieser Schritte die Vermessungsproduktivität steigern und es denselben Drohnen und demselben Personal ermöglichen könnte, mehr Projekte schneller durchzuführen und im Laufe der Zeit möglicherweise die Margen zu verbessern. Als eigene Software wurde die KI-Suite zudem konzipiert, um der akquisitionsgetriebenen DaaS-Strategie des Unternehmens eine skalierbare SaaS-Schicht hinzuzufügen, einen konsistenten Verarbeitungs-Workflow über die von ihm erworbenen Vermessungsunternehmen hinweg anzuwenden und sein wiederkehrendes Umsatzmodell für kommerzielle, kommunale und Infrastrukturkunden zu unterstützen, die für Planung, Entwurf und Bau auf zeitgerechte Daten angewiesen sind.

Die KI-gestützte LiDAR-Verarbeitung befindet sich zurzeit in der Entwicklung, wobei Tests bei DaaS-Landvermessungs-, Infrastrukturüberwachungs- und Versorgungsinspektionsprojekten für das nächste Jahr erwartet werden. Das Unternehmen wird Updates hinsichtlich Einführung und Rollout bereitstellen, sobald Meilensteine erreicht werden.

Die Drone-as-a-Service- (DaaS)-Sparte von ZenaTech bietet kommerziellen, Regierungs- und Infrastrukturkunden On-Demand-Komplettdienste für Drohnensteuerung, Datenerfassung und Datenverarbeitung, wodurch diese auf Luftdaten und Automatisierung zugreifen können, ohne eigene Drohnenflotten zu besitzen oder zu betreiben. Die Sparte wird durch eine akquisitionsgetriebene Strategie aufgebaut, die lokale Low-Tech-Dienstleister zu einem globalen Netzwerk zusammenführt und eine skalierbare Plattform für Luft- und Datendienste mit wiederkehrenden Umsätzen wie Vermessung, Inspektionen, Hochdruckreinigung und Baufortschrittsüberwachung schafft.

Über ZenaTech

http://www.zenatech.com/, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für Anwendungen in der Landwirtschaft und Logistik sowie ISR-, Fracht- und Counter-UAS für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und moderner KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie integrieren. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung, die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen und die IQ Octo für die Präzisionslandwirtschaft. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie eines integrierten Verteidigungssystems voran.

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ZenaTech

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Für Investoren:

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