Gerüchte über einen milliardenschweren Zukauf in den USA haben die Evonik-Aktie am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Das Papier weitete seine frühen Verluste im Handelsverlauf deutlich aus, sackte zeitweise bis an die Marke von 20 Euro und notierte zuletzt mit einem Minus von 3,5 Prozent bei 20,16 Euro. Auslöser ist ein Bericht des "Handelsblatts" über ein mögliches Übernahmeziel in den USA. Was bedeutet das für die Aktionäre des Spezialchemiekonzerns? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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