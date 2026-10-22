CEO-Interview: Kingsmen Resources - 13 Mio. CAD Cash befeuern 10.000m-Silberoffensive!

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Kingsmen Resources treibt Las Coloradas mit einem 10.000-Meter-Bohrprogramm voran und ist mit 13 Mio. CAD gut finanziert - 2027 folgt der Bohrstart auf Almoloya.

Mit einer gesicherten Kassenposition von gut 13 Millionen CAD und einem 10.000 Meter umfassenden Bohrprogramm forciert Kingsmen Resources (TSX-V: KNG / WKN A3D7BD) die systematische Erschließung im historischen mexikanischen Parral Mining District. Im Gespräch mit GOLDINVEST legte CEO Scott G. Emerson den aktuellen Stand auf dem Silberflaggschiff Las Coloradas dar und skizzierte die strategischen Vorbereitungen für das zweite Projekt Almoloya, auf dem erste Bohrungen unter Regie des Unternehmens für das erste Quartal 2027 terminiert ist.

Kingsmen Resources: Tiefenbohrungen erweitern Aderstrukturen auf Las Coloradas

Auf dem Silberprojekt Las Coloradas befindet sich das Unternehmen nach Angaben von Emerson mit rund 6.000 Metern bereits tief im laufenden 10.000-Meter-Programm und hat jüngst mit dem 19. Bohrloch begonnen. Insgesamt wurden auf der Liegenschaft bislang 23 Bohrlöcher niedergebracht - sämtliche unter der Leitung von Kingsmen. Dass das Areal eine bemerkenswerte Kontinuität aufweist, bewies bereits das vorjährige Orientierungsprogramm über 3.000 Meter: Alle 13 damaligen Bohrungen trafen auf eine durchgehende Mineralisierung.

Das Video-Interview mit dem Kingsmen-CEO finden Sie hier!

Ausgangspunkt der modernen Exploration ist eine historische Mine mit 300 Metern Streichlänge, die hochgradiges Silber bis zur Grundwassersohle in rund 150 Metern Tiefe förderte. Durch Oberflächenbeprobungen und Geophysik verfolgte Kingsmen diese Soledad-Struktur über 1,6 Kilometer an der Oberfläche, flankiert von der parallelen Struktur Soledad II über 1,4 Kilometer. Jüngst identifizierte das Team eine dritte, zuvor unbekannte Parallelstruktur (Struktur 8), die nun beidseitig in 50-Meter-Schritten schrittweise abgebohrt werden soll. Das gesamte Projektareal misst rund drei mal drei Meilen, wobei das aussichtsreiche Saddle-Ziel rund zwei Meilen von den aktuellen Bohransatzpunkten entfernt liegt.

Dass dieser Distrikt jahrzehntelang brachlag, ist das Resultat historischer Zersplitterung. Nach dem Auslaufen einer achtjährigen Abbauvereinbarung mit Asarco blockierten unvereinbare Preisvorstellungen benachbarter Claim-Inhaber und ein niedriges Silberpreisumfeld jede Entwicklung. Kingsmen kaufte die 15 umliegenden Claims über rund ein Jahr hinweg einzeln auf und bereinigte den regulatorischen Status bei den mexikanischen Behörden. Da sich in Mexiko seit etwa einem Jahrzehnt keine neuen Claims mehr abstecken lassen, bildet der Zukauf bestehender Lizenzen die einzige Option für neue Explorationsflächen. Emerson begründet diesen Brownfield-Ansatz mit dem Leitsatz, dass der beste Ort für eine Neuentdeckung dort liege, wo historisch bereits eine Mine existierte.

Almoloya-Projekt und M&A-Potenzial im Parral Mining District

Nach demselben Muster konsolidierte Kingsmen über einen dreijährigen Zeitraum das rund 30 Kilometer entfernte Projekt Almoloya, das im Gegensatz zu Las Coloradas eine stärkere Golddominanz aufweist und zwei ehemalige Produktionsstätten beherbergt. Auch dieses Areal war in der Vergangenheit nie in einer Hand vereint: Frühere Betreiber wie Hemlo und Kennecott arbeiteten lediglich auf Teilflächen. Kingsmen sicherte sich diese historischen Datensätze und plant, an frühere Arbeiten anzuknüpfen. Während Hemlo 1980 lediglich sieben flache Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) bis etwa 50 Meter Tiefe niederbrachte, wird Kingsmen im ersten Quartal 2027 mit aussagekräftigen Kernbohrungen in größere Tiefen vorstoßen.

Das regionale Umfeld im Bundesstaat Chihuahua bietet dabei handfeste infrastrukturelle Vorzüge. Die traditionsreiche Bergbaustadt Parral, die um eine über 300 Jahre produzierende Mine herum gewachsen ist, sichert den reibungslosen Zugriff auf Personal und Bergbauausrüstung; Emerson selbst reist alle drei Monate zur operativen Kontrolle an. Neben Großbetrieben wie First Majestics Los-Gatos-Mine in rund 70 Meilen Entfernung existiert in der Region eine seit zehn Jahren betriebene Aufbereitungsanlage für Haldenmaterial mit rund 300 Beschäftigten, deren endliche Rohstoffbasis mittelfristig nach neuem Beschickungsmaterial verlangen wird (GoGold). Kingsmen definiert sich zwar als reiner Explorer, der den Substanzwert über den Bohrer hebt, um als attraktives Übernahmeziel für etablierte Produzenten zu fungieren, doch spielte das Potenzial auf eine Beschickung der Anlage mit eigenem Material für den Erwerb von Almoloya durchaus eine Rolle, so der Kingsmen-CEO

Die finanzielle Basis hierfür ist solide untermauert: In den vergangenen drei Jahren warb Kingsmen über vier Platzierungsrunden zu 0,25, 0,72, 1,35 und 2,25 CAD je Aktie insgesamt mehr als 17 Millionen CAD ein. Mit einem aktuellen Kassenbestand von etwas über 13 Millionen CAD sind die anstehenden Programme vollständig finanziert. Für Rohstoffinvestoren kündigt sich ein dichter Newsflow an: Erste Laborergebnisse von Las Coloradas sollen innerhalb der nächsten acht Wochen vorliegen, bevor im ersten Quartal 2027 der Bohrauftakt auf Almoloya folgt.

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