Der E-Autobauer verdiente im dritten Quartal nur noch 787 Millionen Dollar, 43 Prozent weniger als vor einem Jahr. Elon Musk sprach in der Telefonkonferenz lieber über humanoide Roboter und Robotaxis. Ein möglicher Zusammenschluss mit SpaceX blieb dort tabu - obwohl beide Unternehmen inzwischen Sonderausschüsse eingesetzt haben. Die SpaceX-Aktie zeigt sich deutlich robuster.Gewinneinbruch statt Fusionsfantasie: Binnen Stunden hat Tesla den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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