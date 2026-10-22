Die neue Serie von Sungrows PowerTitan-Speichern hat einem Brandschutz-Test des US-Prüflabors UL standgehalten. Dabei blieb der Brand räumlich auf einen Container begrenzt. Speicher- und Wechselrichterproduzent Sungrow hat sein Batteriespeichersystem PowerTitan 3.0 erfolgreich einem groß angelegten Brandtest unterzogen. Wie das chinesische Unternehmen mitteilte, hat es den Test gemäß den neuesten Anforderungen der UL 9540A: 2026 und CSA/ANSI C800-2025 durchgeführen lassen. Von PowerTitan 1.0 bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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