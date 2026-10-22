Die Schweiz wird ihr Solarstromziel für 2030 unter den derzeitigen Rahmenbedingungen voraussichtlich deutlich verfehlen. Im sogenannten Minimalszenario des am Donnerstag veröffentlichten "Solarmonitor Schweiz 2026" rechnet der Branchenverband Swissolar mit einer jährlichen Solarstromproduktion von rund 14,7 Terawattstunden im Jahr 2030. Das wären etwa vier Terawattstunden weniger als die vom Bundesrat angestrebten 18,7 Terawattstunden. Swissolar hat für den neuen Bericht drei Szenarien zur weiteren Marktentwicklung überarbeitet. Das Minimalszenario beschreibt nach Einschätzung des Verbands den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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