Die Commerzbank-Aktie musste seit ihrem Hoch im September zuletzt wieder Kursverluste hinnehmen. Am Donnerstag notiert sie aktuell bei 36,60 €. Gleichzeitig kommt die Übernahme durch UniCredit einen wichtigen Schritt voran. Hier stellt sich die Frage: Ist die Übernahme noch aufzuhalten und bleibt die Aktie für Anleger interessant? EZB-Genehmigung liegt vor Am 15. Oktober teilte UniCredit mit, dass sie die Genehmigung der Europäischen Zentralbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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