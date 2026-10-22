Phoenix erstellt anhand einer Vorgabe oder eines Dokuments ein vollständiges Quiz, erkennt fehlerhafte Logik, bevor die Kunden dies bemerken, und zeigt auf, welchen Umsatz jede Antwort in Shopify generiert.

Octane AI, die Quiz- und Zero-Party-Daten-Plattform für Shopify-Marken, hat im Oktober mit "Phoenix" ihr bislang umfangreichstes Update veröffentlicht. Händler beschreiben das gewünschte Quiz oder laden ein bereits vorhandenes hoch, und Phoenix erstellt es, prüft es, personalisiert die Ergebnisse und verbessert es kontinuierlich durch Experimente.

Ein Beta-Kunde verwandelte ein einzelnes Dokument in ein vollständiges Quiz zur Produkteinführung: "Ich habe es an Phoenix angehängt, und das Programm hat das Ganze erstellt alle Seiten. Es hat alles verstanden, nicht nur den Text, sondern auch die dahinterstehende Logik."

Bei allen live geschalteten Octane-AI-Quizzen geben 15 der Käufer, die ein Quiz abschließen, eine Bestellung auf. Bislang bedeutete die Erstellung eines solchen Quiz jedoch stundenlanges manuelles Schreiben von Regeln, maßgeschneiderten Code für das Design und das Durchklicken jedes einzelnen Pfades, um fehlerhafte Ergebnisse zu finden. Phoenix übernimmt diese schwierigen Aufgaben von der Erstellung eines Quiz bis hin zu dessen Optimierung nach der Veröffentlichung.

"Vom ersten Tag an haben wir jedes einzelne Feedback unserer Händler im Blick behalten: Was frustriert sie und was wünschen sie sich von Octane AI? Phoenix ist das Ergebnis davon, und es wird auf dieselbe Weise immer besser, indem die Händler uns mitteilen, was wir als Nächstes entwickeln sollen", sagte Gabriel Menezes, CEO von Octane AI.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Erstellung von KI-Quizzen: Phoenix erstellt die Fragen, die Logik, die E-Mail-Anmeldeseite und die Ergebnisseiten innerhalb weniger Minuten anhand einer Vorlage oder eines Plans. Händler können diese jederzeit manuell bearbeiten.

Phoenix erstellt die Fragen, die Logik, die E-Mail-Anmeldeseite und die Ergebnisseiten innerhalb weniger Minuten anhand einer Vorlage oder eines Plans. Händler können diese jederzeit manuell bearbeiten. Automatische Quizauswertung: Phoenix durchläuft Tausende von Pfaden, die ein Käufer einschlagen könnte, und kennzeichnet Sackgassen, Produkte, die niemals empfohlen werden können, sowie gelöschte oder nicht vorrätige Produkte, die noch in den Regeln enthalten sind.

Phoenix durchläuft Tausende von Pfaden, die ein Käufer einschlagen könnte, und kennzeichnet Sackgassen, Produkte, die niemals empfohlen werden können, sowie gelöschte oder nicht vorrätige Produkte, die noch in den Regeln enthalten sind. Personalisierte Ergebnisse: Auf den Ergebnisseiten wird anhand der Antworten des Käufers erläutert, warum das jeweilige Produkt zu ihm passt.

Auf den Ergebnisseiten wird anhand der Antworten des Käufers erläutert, warum das jeweilige Produkt zu ihm passt. Bildgenerierung und Bildanalyse: Phoenix generiert markengerechte Bildfragen und Symbole. Kunden können ein Foto hochladen, und Phoenix wählt anhand der darauf erkennbaren Merkmale wie beispielsweise Haarschäden oder die Größe eines Haustiers passende Produkte aus.

Phoenix generiert markengerechte Bildfragen und Symbole. Kunden können ein Foto hochladen, und Phoenix wählt anhand der darauf erkennbaren Merkmale wie beispielsweise Haarschäden oder die Größe eines Haustiers passende Produkte aus. Formeln: Phoenix berechnet anhand der Antworten der Kunden Portionen, Größen oder Mengen und kann die Mengenauswahl automatisch vorbelegen.

Phoenix berechnet anhand der Antworten der Kunden Portionen, Größen oder Mengen und kann die Mengenauswahl automatisch vorbelegen. Entwerfen mit Vorgaben: Händler können jede Seite mit einem einzigen Befehl neu gestalten oder an das Design ihrer Website anpassen, ohne dass ein Entwickler erforderlich ist.

Händler können jede Seite mit einem einzigen Befehl neu gestalten oder an das Design ihrer Website anpassen, ohne dass ein Entwickler erforderlich ist. Shopify-Umsatzanalysen: Phoenix zeigt, welche Bestellungen aus einem Quiz hervorgegangen sind einschließlich der Kunden, die später wiederkommen und etwas kaufen und welche Einnahmen jede Seite, jede Antwort und jedes Produkt generiert.

Phoenix zeigt, welche Bestellungen aus einem Quiz hervorgegangen sind einschließlich der Kunden, die später wiederkommen und etwas kaufen und welche Einnahmen jede Seite, jede Antwort und jedes Produkt generiert. Durch KI durchgeführte Experimente: Phoenix schlägt anhand von Quizdaten ein Experiment vor und führt einen Split-Test durch, bis das Ergebnis eindeutig ist, wobei Kennzahlen wie E-Mail-Anmeldungen geschützt werden.

Phoenix schlägt anhand von Quizdaten ein Experiment vor und führt einen Split-Test durch, bis das Ergebnis eindeutig ist, wobei Kennzahlen wie E-Mail-Anmeldungen geschützt werden. MCP, Webhooks und API: Händler können Quizze verwalten und Daten von KI-Assistenten wie Claude, ChatGPT, Codex und Cursor abfragen oder Quizdaten über Webhooks und eine bereichsbezogene API mit ihren eigenen Systemen verknüpfen.

Jede Quizantwort wird als Zero-Party-Daten, deren Eigentümer die Marke ist, im Kundenprofil gespeichert. Phoenix lässt sich in die Tools integrieren, die Händler bereits nutzen, darunter Klaviyo, Attentive, Postscript, Recart, Google Analytics, Meta Ads, Gorgias, Tapcart, Shopify Flow, Recharge, Stay AI, Skio, Loop und Smartrr.

"Die derzeit erfolgreichsten Marken setzen verschiedene Quizze ein, erläutern, warum jedes Produkt genau das Richtige ist, und nutzen jede Antwort für ihre Marketingmaßnahmen. Phoenix macht dies möglich, ohne dass ein Entwickler oder ein Datenteam erforderlich ist", sagte Marina Pérez García, President von Octane AI.

Verfügbarkeit

Phoenix steht Shopify-Händlern ab sofort über die Octane AI-App im Shopify App Store zur Verfügung. Bestehende Kunden können problemlos von ihrem aktuellen Konto umsteigen. Agenturen und Technologiepartner sind herzlich eingeladen, am Octane AI-Partnerprogramm teilzunehmen.

Über Octane AI

Octane AI unterstützt Shopify-DTC-Marken dabei, jeden Besuch mithilfe von KI-gestützten Quizzen in ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu verwandeln. Die Quizze von Octane AI haben bei über 190 Millionen Quiz-Starts einen Umsatz von mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar und 15 Millionen Bestellungen generiert. Händler, die die Quizze von Octane AI nutzen, verzeichnen einen Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts um bis zu 62 sowie eine durchschnittliche E-Mail-Anmelderate von 29 %.

Erfahren Sie mehr unter octaneai.com. Die Entwicklerdokumentation finden Sie unter developers.octaneai.com.

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