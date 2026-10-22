Weltweite Einkaufsmanagerdaten treffen auf eine skandinavische Zahlenflut - und zum Schluss blickt American Express auf den US-Konsum.Am Freitag ziehen Anleger Bilanz über die Weltkonjunktur im Oktober: Von Japan über Frankreich, Deutschland und die Eurozone bis in die USA erscheinen die ersten Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleister. Auf Unternehmensseite dominiert Skandinavien mit Quartalszahlen von Volvo AB, Volvo Cars, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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