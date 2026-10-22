© Foto: Ding Ting/XinHua/dpaMeta, Tesla, SAP und Nestle: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
Enthaltene Werte: DE0007164600,CH0038863350,US88160R1014,US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta aufgrund der starken Dynamik im Werbegeschäft und erfolgreicher KI-Investitionen (wie der Agent Muse) von 860 auf 885 US-Dollar angehoben und die „Buy“-Einstufung beibehalten. Parallel dazu stufte die UBS die Aktie von Tesla nach den aktuellen Quartalszahlen auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 391 US-Dollar herab.
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|Aktuelle Nachrichten
|17:03
|Meta's CFO Susan Li has a new AI customer in mind: corporate America
|16:58
|Bernstein hebt Kursziel für Meta dank KI-Dynamik an
|16:54
|Meta Platforms' $25B Penalty Has a Second Bill: $3.5B a Year
|16:48
|AKTIE IM FOKUS: Meta sehr schwach - Investitionen schrecken ab
| NEW YORK (dpa-AFX) - Weitere Pläne von Meta zur Aufstockung der Investitionen bereitet den Anlegern des Socia-Media-Riesen am Donnerstag einmal mehr Sorgen. Meta steckt in diesem Jahr mindestens 135...
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|16:46
|Truist bekräftigt Kaufempfehlung für Meta-Aktie - KI-getriebene Werbeerlöse treiben Wachstum
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|Aktuelle Nachrichten
|16:05
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Overweight' - Ziel 100 Franken
| NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Nach starken Quartalszahlen des Nahrungsmittelkonzerns habe das...
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|15:58
|India regulator pulls up Nestlé, Abbott over infant-formula violations
|15:55
|Nach Coca-Cola und Nestlé: Auch Danone ändert Flaschen
| BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach den Zugeständnissen der Getränkehersteller Coca-Cola und Nestlé ändert auch Danone die Recycling-Werbung auf Plastikflaschen. Alle drei Konzerne erklärten sich nach einer Beschwerde...
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|15:54
|JPMORGAN stuft Nestle auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Nach starken Quartalszahlen des Nahrungsmittelkonzerns...
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|15:53
|Q3 sales beat forecasts at Nestle
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|Aktuelle Nachrichten
|16:38
|SAP liefert - und widerlegt jetzt die größte KI-Sorge
|16:33
|ROUNDUP 2: SAP erwartet mit starkem Cloudbestand etwas mehr - Aktie legt zu
| (Kurs aktualisiert) WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP hat im dritten Quartal in widriger Wirtschaftslage mehr Cloudverträge abschließen können als von Experten erwartet....
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|15:53
|Buy or Goodbye?: Meta, Tesla, SAP und Nestle - Die Analystenstimmen des Tages
|© Foto: Ding Ting/XinHua/dpaMeta, Tesla, SAP und Nestle: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick Enthaltene Werte: DE0007164600,CH0038863350,US88160R1014,US30303M1027Den vollständigen Artikel...
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|15:27
|Öl-Aktien als Absicherung: Tesla: Gewinneinbruch | IBM: Prognose nicht erhöht | SAP: Starke Zahlen
|Neue Truppenbewegungen der USA Richtung Naher Osten lassen die Ölpreise weiter steigen. Die Märkte reagieren nervös und mit Kursverlusten. Selbst gute Zahlen von IBM, Lam Research und Meta beruhigen...
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|15:20
|dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.10.2026 - 15.15 Uhr
| ROUNDUP 2: Musk schwärmt nach Tesla-Gewinneinbruch von Robotern - Aktie fällt Das Papier verlor im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag fast fünf Prozent auf 368 Dollar. Damit war das Plus vom Vortag...
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|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:58
|StoneX bekräftigt Kaufempfehlung für Tesla-Aktie - Kursziel bleibt bei 475 Dollar
|16:49
|Größte Fusion der Wirtschaftsgeschichte: Tesla und SpaceX prüfen 3,5-Billionen-Deal - Aktie springt an
|16:38
|SpaceX: Diese Tesla-Fusion könnte alles verändern
|16:38
|Tesla kürzt Investitionsplan - das steckt dahinter
|16:37
|AI Stocks Slide As Spending Anxiety Festers After Tesla, Meta Earnings
|Unternehmen / Aktien
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|META PLATFORMS INC
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|NESTLE SA
|92,19
|+3,14 %
|SAP SE
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|+2,44 %
|TESLA INC
|342,85
|-0,31 %