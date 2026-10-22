Basel - Die Reputation der Schweizer Wirtschaft ist im dritten Quartal zum vierten Mal in Folge gestiegen. Während vor allem die Pharmabranche gewann, belasteten steigende Gesundheitskosten das Image der Krankenversicherer. Der Swiss Economy Reputation Index (SERX) stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 Punkte auf 97,8 Zähler, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Auswertung der Beratungsfirma Commslab hervorgeht. Hauptgrund für die Verbesserung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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