Mercedes-Benz steht vor einem tiefgreifenden Umbau: Der Autobauer will seine Fahrzeuge künftig nach dem Vorbild von Tesla und chinesischen Konkurrenten produzieren. Gleichzeitig sollen weitere Beschäftigte das Unternehmen gegen Abfindungen verlassen. Für Anleger stellt sich die Frage, ob der Sparkurs die Mercedes-Aktie langfristig wieder attraktiver machen kann.Mercedes plant radikalen Wechsel in der Produktion Wie das Handelsblatt unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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