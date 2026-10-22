Bern - Für die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin gibt es nach Céline Amaudruz und Rémy Wyssmann einen dritten Kandidaten: Wie die Berner SVP mitteilt, hat der französischsprachige Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg seine Kandidatur eingereicht. Die SVP Kanton Bern begrüsst die Kandidatur. Sie zeigt sich überzeugt, dass das Kandidierendenfeld mit der Kandidatur Schnegg ideal ergänzt wird, denn mit mehreren qualifizierten frankophonen Kandidaturen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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