Die Zusammenarbeit vereint die Technologie für operative Entscheidungsintelligenz von TACTICAAI mit den KI-Fähigkeiten von NVIDIA, um Schlussfolgerungen, autonome Analysen und Videointelligenz für den Einsatz in der Praxis voranzutreiben

TACTICAAI, ein Anbieter von operativer Entscheidungsintelligenz, gab heute eine Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt, um den Einsatz agentenbasierter KI-Fähigkeiten voranzutreiben und auszuweiten. Die Unternehmen werden gemeinsam daran arbeiten, NVIDIA-Nemotron-Modelle in die Multi-Intelligence-Plattform von TACTICAAI zu integrieren und zu optimieren, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung dieser Fähigkeiten und der Unterstützung des Einsatzes bei großen Kunden weltweit liegt. Die Zusammenarbeit wurde auf der NVIDIA GTC Berlin bekannt gegeben.

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TACTICA AI and NVIDIA Collaborate to Scale Agentic AI Capabilities with NVIDIA Nemotron (Graphic: AETOSWire)

Die Zusammenarbeit mit NVIDIA baut auf der bestehenden Technologie des Unternehmens auf und integriert ausgewählte KI-Modelle und -Tools von NVIDIA, um die Fähigkeiten in den Bereichen fortgeschrittenes logisches Denken, autonome Analyse und Video-Intelligenz weiter zu verbessern. Die Integration ermöglicht es TACTICAAI auf das KI-Ökosystem von NVIDIA zurückzugreifen und gleichzeitig die modulare Architektur und die operativen Arbeitsabläufe beizubehalten, die den Kern seiner Technologie bilden.

Die Integration bringt mehrere Funktionen in die operativen Arbeitsabläufe von TACTICAAI ein:

Fortgeschrittene Schlussfolgerungen : NVIDIA-Nemotron-Modelle ergänzen die bestehenden KI-gestützten Schlussfolgerungsfähigkeiten von TACTICA AI und unterstützen ein fortgeschrittenes Sprachverständnis sowie die Analyse in allen operativen Arbeitsabläufen.

: NVIDIA-Nemotron-Modelle ergänzen die bestehenden KI-gestützten Schlussfolgerungsfähigkeiten von TACTICA und unterstützen ein fortgeschrittenes Sprachverständnis sowie die Analyse in allen operativen Arbeitsabläufen. Agentenbasierte KI: Die autonomen Agenten von TACTICA AI können Sensoren mit Aufgaben betrauen, Informationen aus mehreren Quellen zusammenführen und relevante Erkenntnisse aufzeigen. Integrierte agentenbasierte KI-Technologien von NVIDIA verbessern deren Schlussfolgerungs- und Analysefähigkeiten zusätzlich.

TACTICA können Sensoren mit Aufgaben betrauen, Informationen aus mehreren Quellen zusammenführen und relevante Erkenntnisse aufzeigen. Integrierte agentenbasierte KI-Technologien von NVIDIA verbessern deren Schlussfolgerungs- und Analysefähigkeiten zusätzlich. Video-Intelligenz : TACTICA AI bindet Videos neben anderen operativen Datenquellen in seine Multi-Intelligence-Workflows ein. Auf Basis des NVIDIA Metropolis Blueprint für Videosuche und -zusammenfassung (VSS) ist TACTICA AI in der Lage, das System um fortschrittliche Suche in natürlicher Sprache, kontextbezogene Warnmeldungen und Zusammenfassungen großer Mengen von Live- und aufgezeichneten Videos zu erweitern, einschließlich georeferenzierter Ergebnisse.

: TACTICA bindet Videos neben anderen operativen Datenquellen in seine Multi-Intelligence-Workflows ein. Auf Basis des NVIDIA Metropolis Blueprint für Videosuche und -zusammenfassung (VSS) ist TACTICA in der Lage, das System um fortschrittliche Suche in natürlicher Sprache, kontextbezogene Warnmeldungen und Zusammenfassungen großer Mengen von Live- und aufgezeichneten Videos zu erweitern, einschließlich georeferenzierter Ergebnisse. Wetter-, Sturm- und Umweltintelligenz: Aufbauend auf den bestehenden Wetter-, Satelliten-, Sensor- und Geodaten-Fähigkeiten von TACTICAAI wird NVIDIA Earth-2 die Sturm- und Umweltvorhersagen weiter verbessern, einschließlich der Sturmentwicklung, der Niederschlagsintensität und der regionalen Herunterskalierung. In Kombination mit Gelände-, Infrastruktur- und operativen Daten wird dies TACTICAAI dabei helfen, Auswirkungen zu antizipieren und eine proaktive Reaktionsplanung zu unterstützen.

Der NVIDIA-Stack unterstützt zudem die integrierten Retraining-Funktionen von TACTICAAI, wodurch vom Bediener validierte Ergebnisse direkt in die Modellverbesserung einfließen können. In Zusammenarbeit mit NVIDIA und seinen Ökosystempartnern kann die zugrunde liegende Recheninfrastruktur zudem näher am Einsatzort bereitgestellt werden, auch an abgelegenen Standorten.

Die modulare Architektur von TACTICAAI ermöglichte die Integration von NVIDIA innerhalb weniger Wochen und lässt die Einbindung weiterer NVIDIA-Modelle und -Technologien zu, sobald diese verfügbar sind.

Dr. Chaouki Kasmi, Mitbegründer von TACTICAAI, sagte: "TACTICAAI wurde von Grund auf für komplexe Einsatzumgebungen entwickelt. Wir haben die Kernfunktionen in den Bereichen Intelligenz, Datenfusion und agentenbasierte KI entwickelt, und diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, auf dieser Grundlage mit den fortschrittlichen KI-Technologien von NVIDIA aufzubauen. Indem wir diese Stärken bündeln, können wir die bestehenden Fähigkeiten von TACTICAAI beschleunigen und unseren Kunden weltweit noch leistungsfähigere Lösungen bieten."

TACTICAAI wurde 2026 zu einem eigenständigen Unternehmen und unterstützt heute operative Anwendungsfälle wie Kartierung, Zielerfassung, maritime Lageerfassung und Schadensbewertung. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden und Partnern in verschiedenen Regionen zusammen und gab kürzlich eine Vereinbarung mit Safran.AI bekannt, deren Schwerpunkt auf KI-gestützter Weltraumaufklärung sowie Führungs- und Kontrolltechnologien liegt, wodurch es seine internationalen Partnerschaften weiter ausbaut.

Die Ankündigung knüpft zudem an die Dynamik des Staatsbesuchs des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland im September an, bei dem beide Länder ihr Engagement für die Zusammenarbeit in den Bereichen KI und Spitzentechnologien bekräftigten. S.E. Faisal Al Bannai, Berater des Präsidenten der VAE für strategische Forschung und fortgeschrittene Technologieangelegenheiten sowie Vorsitzender des Advanced Technology Research Council (ATRC), nahm an der Delegation teil und hob die Möglichkeiten hervor, Deutschlands industrielles Know-how mit den wachsenden Kompetenzen der VAE in den Bereichen KI und fortschrittliche Technologien zu kombinieren, um Forschung, Innovation und praktische Anwendungen zu beschleunigen.

Quelle: AETOSWire

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