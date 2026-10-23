Nicht zur Verbreitung an US-Nachrichtenagenturen oder zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten bestimmt

Vancouver, British Columbia - 22. Oktober 2026/ IRW-Press / Silver Pony Resources Corp. (CSE: PONY) (FWB: BJ40) (OTCID: PONIF) (ehemals Carlyle Commodities Corp.) ("Silver Pony" oder das "Unternehmen") freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 13. Oktober 2026 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Privatplatzierung aufgestockt und abgeschlossen hat. Dabei hat es durch die Ausgabe von 5.652.326 Flow-Through-Stammaktien (jede eine "Flow-Through-Aktie") einen Bruttoerlös in Gesamthöhe von 1.300.035 $ eingenommen (das "Emissionsangebot").

Jede Flow-Through-Aktie besteht aus einer "Flow-Through-Aktie" im Sinne des Einkommensteuergesetzes (Kanada) (das "Steuergesetz"). Der Bruttoerlös aus dem Emissionsangebot wird vom Unternehmen zur Weiterentwicklung der Exploration sowie zur Deckung verschiedener weiterer Explorationskosten auf dem Projekt Silver Pony in British Columbia verwendet, die als "kanadische Explorationsausgaben" und "Flow-Through Critical Mineral Mining Expenditures" (steuerlich begünstigte Flow-Through-Bergbauausgaben im Zusammenhang mit kritischen Mineralen) im Sinne des Steuergesetzes gelten sollen.

In Verbindung mit dem Emissionsangebot hat das Unternehmen an bestimmte Vermittler Vermittlungsprovisionen in Höhe von 88.587 $ gezahlt und 385.163 Vermittler-Warrants (die "Vermittler-Warrants") ausgegeben. Jeder Vermittler-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt und zum Ausübungspreis von je 0,23 $ gegen eine Stammaktie eingelöst werden.

Alle im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 45-102 - Resale of Securities, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft.

Keines der im Zusammenhang mit dem Angebot verkauften Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert, und solche Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Die aktualisierte Website des Unternehmens sowie die Unterlagen für Investoren sind über die folgenden Links abrufbar:

- Website: https://silverponyresources.com

- Investorenpräsentation: Hier

- LinkedIn: Hier

- X: https://x.com/thesilverpony

Über Silver Pony Resources Corp.

Das Unternehmen ist ein in der Frühphase befindliches Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Bewertung von Mineralkonzessionen befasst. Das wesentliche Konzessionsgebiet des Unternehmens ist das sich in der Explorationsphase befindliche Projekt Silver Pony, das aus 37 zusammenhängenden Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 37.022,88 Hektar im Südosten von British Columbia innerhalb der Bergbaubezirke Slocan und Revelstoke besteht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter:

Silver Pony Resources Corp.

Morgan Good, President, CEO und Direktor

604-715-4751

mailto:mg@silverponyresources.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen der Unternehmensleitung von Silver Pony hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "beabsichtigt", "plant", "erwartet", "glaubt", "unserer Ansicht nach", "steht im Einklang mit", "potenziell" oder "geht davon aus" oder durch Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "sollten", "würden", "werden" oder "eintreten" erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die im vorliegenden Dokument als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus der Emissionsangebot, der Höhe der Ausgaben, die auf dem Projekt Silver Pony getätigt werden, und der Annahme, dass die aus dem Erlös aus dem Emissionsangebot getätigten Ausgaben auf dem Konzessionsgebiet "kanadische Explorationsausgaben" und "steuerlich begünstigte Flow-Through-Bergbauausgaben im Zusammenhang mit kritischen Mineralen" darstellen werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Risiko, dass das Unternehmen geplante Explorations- oder zukünftige Arbeitsprogramme möglicherweise nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt oder gar nicht durchführen oder abschließen kann; Veränderungen der Rohstoffpreise sowie der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; Umwelt- und regulatorische Risiken; das Risiko, dass die Ausgaben teilweise oder in ihrer Gesamtheit nicht als kanadische Explorationsausgaben oder steuerlich begünstigte Flow-Through-Bergbauausgaben im Zusammenhang mit kritischen Mineralen qualifiziert werden können, was zu steuerlichen Benachteiligungen für das Unternehmen und die Zeichner im Rahmen des Emissionsangebots führen könnte; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens offengelegt sind, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, unter anderem, dass das Unternehmen den Erlös aus dem Emissionsangebot wie erwartet verwenden wird; dass das Unternehmen über alle erforderlichen Ressourcen, einschließlich Personal- und Kapitalressourcen, verfügt, um seine Geschäftspläne umzusetzen; und dass das Unternehmen berechtigte Explorationsausgaben tätigen wird, die den Anforderungen an kanadische Explorationsausgaben und steuerlich begünstigte Flow-Through-Bergbauausgaben im Zusammenhang mit kritischen Mineralen gemäß dem Einkommensteuergesetz (Kanada) genügen wird.

Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (im Sinne der Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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