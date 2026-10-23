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Supermicro stellt das NVIDIA Vera CPU-Rack vor, eine zu 100 % flüssigkeitsgekühlte Rack-Scale-Lösung mit 256 CPUs, die die NVIDIA Vera Rubin-Plattform ergänzt und für agentenbasierte KI in großem Maßstab ausgelegt ist



23.10.2026 / 00:50 CET/CEST

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Stellt dedizierte 256 NVIDIA Vera-CPU-Kapazität für Agent-Sandboxes bereit und ergänzt damit die NVIDIA Vera Rubin NVL72 durch eine gemeinsame DCBBS-Infrastruktur mit NVIDIA MGX-Racks der dritten Generation und Batterie-Notstromversorgungen

Integriert NVIDIA Vera-CPUs und BlueField-4-DPUs mit der NVIDIA Open Agent Safety Platform und der OpenShell-Referenzarchitektur für eine sichere, hochdichte Orchestrierung agentenbasierter KI sowie für die kontinuierliche Überwachung und Durchsetzung von Richtlinien

Nutzt Supermicro DCBBS, um eine vollständige, integrierte Rechenzentrumslösung bereitzustellen - von der flüssigkeitsgekühlten Rack-Architektur und der Stromversorgungsinfrastruktur bis hin zu Netzwerk-, Kühlungs- und Bereitstellungsdiensten -, die es Kunden ermöglicht, vollständige KI-Fabriken für agentische Workloads aufzubauen und zu skalieren SAN JOSE, Kalifornien, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von umfassenden IT-Lösungen in den Bereichen KI, Unternehmens-IT, Speicher sowie 5G/Edge mit den "Data Center Building Block Solutions" (DCBBS), gab heute bekannt, dass das NVIDIA Vera CPU-Rack als neueste Ergänzung in das DCBBS -Portfolio aufgenommen wurde. Das NVIDIA Vera CPU-Rack bietet eine hohe CPU-Kapazität für agentenbasierte KI, Workloads im Bereich des verstärkenden Lernens (RL) sowie für die Datenverarbeitung und unterstützt 22.500 Sandboxen im Maßstab einer flüssigkeitsgekühlten KI-Fabrik. Als Ergänzung zum bereits lieferbaren Supermicro NVIDIA Vera Rubin NVL72 kann das zu 100 % flüssigkeitsgekühlte CPU-Rack entweder eigenständig oder zusammen mit dem NVIDIA Vera Rubin NVL72 in KI-Fabriken eingesetzt werden und bietet Clustern hochdichte CPU-Rechenleistung, die speziell auf die rasch steigenden Anforderungen der agentenbasierten KI ausgelegt ist. "Da agentische KI die Anforderungen an Rechenzentren verändert, erweitert Supermicro sein DCBBS-Portfolio um eine vollständig integrierte Infrastruktur", erklärte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Für Kunden, die luftgekühlte Lösungen suchen, umfasst das NVIDIA Vera-CPU-Portfolio von Supermicro neben Optionen für die Flüssigkeitskühlung auf Rack-Ebene auch luftgekühlte 1U- und 2U-Systeme. Gemeinsam mit NVIDIA tragen wir dazu bei, die Zeit bis zur Bereitstellung zu verkürzen - dank einer gemeinsamen, speziell entwickelten Architektur für sichere und skalierbare agentische KI." Um eine Videozusammenfassung dieser Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte hier . Die neuesten Informationen zu Supermicro-Lösungen mit NVIDIA Vera Rubin finden Sie hier . "Da Unternehmen agentische KI und bestärkendes Lernen in großem Maßstab einsetzen, erfordert die Unterstützung von Tausenden gleichzeitiger Agenten-Workflows eine neue Klasse hochdichter CPU-Infrastruktur", erklärte Chris Marriott, Vizepräsident für Unternehmensplattformen bei NVIDIA. "NVIDIA Vera-CPUs und BlueField-4-DPUs, integriert in die flüssigkeitsgekühlte DCBBS-Architektur von Supermicro, bieten Kunden die dedizierte Rechenleistung und hardwarebasierte Sicherheit, um die Ausführung agentischer Workloads in ihren KI-Fabriken zu skalieren." Entwickelt, um das Zeitalter der agentenbasierten KI anzutreiben. Agentische KI- und RL-Workloads stellen eine Weiterentwicklung von linearen Inferenzketten hin zu verzweigten und häufig in Schleifen geführten Abläufen dar, die weitaus mehr Zwischenschritte umfassen, welche von der Verfügbarkeit und Leistung der CPU abhängen. GPUs bleiben die primäre Engine für die Generierung von Tokens, Code und Abfragen, während CPU-basierte Sandbox-Umgebungen Aktionen ausführen, Ergebnisse auswerten, Tools ausführen und Workflows koordinieren. Im Maßstab moderner KI-Fabriken mit Hunderten oder Tausenden von eingesetzten GPUs wird dedizierte CPU-Rechenleistung benötigt, um Tausende oder Millionen paralleler Ausführungsumgebungen für Agenten zu hosten. Das NVIDIA Vera-CPU-Rack von Supermicro umfasst 256 NVIDIA Vera-CPUs, die 22.528 Kerne und 45.056 Threads bereitstellen und bis zu 22.500 gleichzeitig laufende Agent-Sandboxes pro Rack unterstützen. NVIDIA BlueField-4-DPUs bieten leistungsstarkes Networking und integrierte Sicherheit, und der DLC-2-Direktflüssigkeitskühlungsstapel von Supermicro ermöglicht ein zu 100 % flüssigkeitsgekühltes Rack, das speziell für diese Workloads ausgelegt ist. Gemeinsame Infrastruktur mit MGX-Racks der dritten Generation und Batterie-Backup-Einheiten Das Vera-CPU-Rack basiert auf dem NVIDIA MGX-Design der dritten Generation, das Teil des DLC-2-Stacks ist, und bildet gemeinsam mit Vera Rubin NVL72 eine einheitliche Infrastrukturarchitektur, die eine standardisierte Bereitstellung ermöglicht. NVIDIA MGX ist eine modulare Referenzarchitektur für beschleunigtes Rechnen, die Systemherstellern dabei hilft, zukunftssichere Systeme schneller zu entwickeln, Kosten zu senken, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Kapitalrendite (ROI) zu verbessern. Zur Stromversorgung der Rechenracks können Kunden entweder eine herkömmliche Wechselstromversorgung für das Rechenrack oder ein 800-VDC-Sidecar-Stromversorgungsrack wählen, das den Einsatz von Batterie-Backup-Einheiten (BBU) anstelle einer herkömmlichen USV zum Schutz vor Stromausfällen ermöglicht. Dieser Ansatz trägt dazu bei, Fläche im Rechenzentrum freizumachen, kann den Wirkungsgrad der Stromumwandlung über die gesamte Kette hinweg verbessern und senkt die Investitions- und Betriebskosten. Priorisierung sicherer agentenbasierter KI mit der OpenShell-Referenzarchitektur Das NVIDIA Vera CPU-Rack von Supermicro unterstützt nativ die NVIDIA OpenShell-Referenzarchitektur, um das Verhalten von Agenten kontinuierlich zu überwachen und zu steuern, und erweitert damit die Unterstützung von Supermicro für secureAI-Agenten. NVIDIA OpenShell läuft auf NVIDIA Vera-CPUs, um Agenten zur Laufzeit richtlinienbasierte Kontrollen nach dem Prinzip der geringsten Berechtigungen anzuwenden, während NVIDIA Sentry auf NVIDIA BlueField-4-DPUs als Out-of-Band-Monitor läuft, der Richtlinien durchsetzt, beglaubigte Telemetriedaten bereitstellt und einen Agenten, der die ihm gestatteten Grenzen überschreitet, innerhalb von Millisekunden unter Quarantäne stellen kann. Gemeinsam können diese Softwarelösungen Unternehmen dabei unterstützen, die Beobachtbarkeit und Nachvollziehbarkeit in produktiven agentenbasierten Systemen zu gewährleisten, ohne dabei CPU-Ressourcen des Hosts zu beanspruchen. Ein optionaler Begleiter zu Vera Rubin NVL72 Das Vera CPU-Rack ist für den Einsatz mit Vera Rubin NVL72 konzipiert und eignet sich gleichermaßen für den Standalone-Einsatz. Für Kunden, die auf den Supermicro DCBBS-Blueprints für NVIDIA Vera Rubin NVL72 aufbauen, bietet Supermicro ein optionales Design an, bei dem Vera Rubin NVL72-Racks mit Vera-CPU-Racks kombiniert werden. Dieses Design umfasst eine definierte Netzwerktopologie auf Basis von NVIDIA Spectrum-X Ethernet, "Hot-Aisle"-Containment-Layouts sowie redundante In-Row-Kühlmittelverteilungseinheiten (CDUs) und Wärmetauscher an den Rückwänden aus dem DLC-2-Stack. Ein einziges Supermicro-Team betreut die Standortbegutachtung, die Planung, die Integration und das Testen auf den Ebenen L11 und L12, die Bereitstellung vor Ort sowie den laufenden Support - unabhängig davon, ob das Vera-CPU-Rack zusammen mit dem Vera Rubin NVL72 oder eigenständig eingesetzt wird. Flexible Bereitstellung jenseits von NVIDIA Vera Rubin NVL72 Das Vera CPU-Rack kann auch als eigenständige CPU-Plattform eingesetzt werden. Standalone-Bereitstellungen können die Agent-Orchestrierung und -Sandboxing, Datenbankoperationen, das Cluster-Management sowie Scheduler wie Slurm und Kubernetes, die Datenanalyse und groß angelegte Software-Build-Pipelines beschleunigen. Verfügbarkeit Das Supermicro NVIDIA Vera CPU-Rack ist ab sofort auf Anfrage erhältlich. Erfahren Sie hier mehr über das NVIDIA Vera CPU-Rack von Supermicro und andere Lösungen der NVIDIA Vera Rubin Plattform. Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Betriebsstrukturen für Skalierbarkeit und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung). Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc. Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



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