LONDON, Ontario, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Prozesse minderwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, gab heute seine Teilnahme an fünf Branchen- und Investorenkonferenzen im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2026 bekannt.

Highlights

Gespräche mit institutionellen Investoren: CEO Ofer Vicus wird beim 15th Annual ROTH Deer Valley Event (9.-12. Dezember, Park City, Utah) institutionelle Investoren treffen und über den Betrieb der NGP-Pilotanlage, die technischen Planungs- und Beschaffungsarbeiten in der Frühphase des FOAK-Projekts, Fortschritte bei der Weiterentwicklung der Hydrochemolytic-Technologie (HCT) zur Aufbereitung von Rohölen mit logistischen Herausforderungen, die Geschäftsanbahnung sowie die Finanzlage des Unternehmens informieren.

CEO Ofer Vicus wird beim 15th Annual ROTH Deer Valley Event (9.-12. Dezember, Park City, Utah) institutionelle Investoren treffen und über den Betrieb der NGP-Pilotanlage, die technischen Planungs- und Beschaffungsarbeiten in der Frühphase des FOAK-Projekts, Fortschritte bei der Weiterentwicklung der Hydrochemolytic-Technologie (HCT) zur Aufbereitung von Rohölen mit logistischen Herausforderungen, die Geschäftsanbahnung sowie die Finanzlage des Unternehmens informieren. Geschäftliche Kontakte in Europa: Chief Revenue Officer Eric Appelman nimmt an einer Podiumsdiskussion beim Sustainable Packaging Summit (10.-12. November, Utrecht) teil und hält einen Vortrag auf der AMI-Konferenz Flexible Packaging Innovation and Recycling (24.-25. November, Wien). Dabei tauscht er sich mit Markeninhabern, Verpackungsherstellern, Recyclingunternehmen und nachgelagerten Anwendern der Petrochemie über kreislauffähige Rohstoffe aus.

Chief Revenue Officer Eric Appelman nimmt an einer Podiumsdiskussion beim Sustainable Packaging Summit (10.-12. November, Utrecht) teil und hält einen Vortrag auf der AMI-Konferenz Flexible Packaging Innovation and Recycling (24.-25. November, Wien). Dabei tauscht er sich mit Markeninhabern, Verpackungsherstellern, Recyclingunternehmen und nachgelagerten Anwendern der Petrochemie über kreislauffähige Rohstoffe aus. Kapitalmarkt- und Politikdialog in Kanada: Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations, besucht die RCC Retail Sustainability Conference (27.-28. Oktober, Toronto) sowie den Investment Summit for Circular Plastics und den CPP Partner Summit des Canada Plastics Pact (25.-26. November, Toronto). Dort tauscht er sich mit Branchenvertretern, Investoren und politischen Entscheidungsträgern über die erweiterte Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR), Vorgaben zum Rezyklatanteil, Investitionen in eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe und die Zusammenarbeit innerhalb der Branche aus.





Vertreter von Aduro werden an Präsentationen, Podiumsdiskussionen und Gesprächen mit Branchenvertretern und institutionellen Investoren teilnehmen. Die Veranstaltungen bieten Gelegenheit, über die Fortschritte bei der Weiterentwicklung der Hydrochemolytic-Technologie (HCT) für das Recycling von Kunststoffabfällen und die Aufbereitung von Rohölen mit logistischen Herausforderungen sowie über die weitergehenden Kommerzialisierungsaktivitäten des Unternehmens zu sprechen. Weitere Themen sind der Betrieb der NGP-Pilotanlage, die Entwicklung des FOAK-Projekts und Möglichkeiten für strategische und kommerzielle Kooperationen.

RCC Retail Sustainability Conference 2026 Datum: 27.-28. Oktober 2026 Ort: Toronto, Ontario Teilnehmer: Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations - Teilnehmer Website: https://rccretailsustainability.ca/agenda/

Die vom Retail Council of Canada (RCC) organisierte Retail Sustainability Conference 2026 bringt Einzelhändler, Verpackungshersteller, Recyclingunternehmen, Technologieanbieter und politische Entscheidungsträger zusammen, um sich mit Nachhaltigkeitsherausforderungen im kanadischen Einzelhandel auseinanderzusetzen. Das Programm behandelt Vorgaben zum Rezyklatanteil, die erweiterte Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR) und die Entwicklung von Märkten für recycelte Materialien. Dazu gehört auch ein Workshop, der gemeinsam mit Environment and Climate Change Canada und der Association of Plastic Recyclers entwickelt wurde. Abe Dyck wird Aduro auf der Konferenz vertreten und sich mit Branchenvertretern über sich wandelnde politische Rahmenbedingungen, die potenzielle Rolle des chemischen Recyclings und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit entlang der Verpackungswertschöpfungskette austauschen.

Sustainable Packaging Summit 2026 Datum: 10.-12. November 2026 Ort: Beatrix Theatre, Jaarbeurs Event & Exhibition Centre, Utrecht, Niederlande Teilnehmer: Eric Appelman, Chief Revenue Officer - Podiumsdiskussion Website: https://www.packagingsummit.earth/

Der von Packaging Europe organisierte Sustainable Packaging Summit 2026 bringt internationale Marken, Verpackungshersteller, Recyclingunternehmen, Technologieentwickler und politische Entscheidungsträger zusammen, um die Herausforderungen bei der Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft im Verpackungsbereich zu erörtern. Eric Appelman nimmt an einer Podiumsdiskussion teil, in der die Rolle des fortschrittlichen chemischen Recyclings bei der Umwandlung schwer recycelbarer Kunststoffabfälle in kreislauffähige Rohstoffe beleuchtet wird. Seine Teilnahme rückt die Hydrochemolytic-Technologie (HCT), ergänzende Recyclingverfahren sowie die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Integration kreislauffähiger Rohstoffe in nachgelagerte petrochemische Anwendungen in den Fokus.

Flexible Packaging Innovation and Recycling 2026 Datum: 24.-25. November 2026 Ort: NH Danube City, Wien, Österreich Teilnehmer: Eric Appelman, Chief Revenue Officer - Referent Website: https://www.ami-events.com/event/73ddb33e-e698-4982-9d6d-93e6712b65c3

Die von AMI organisierte Konferenz Flexible Packaging Innovation and Recycling 2026 befasst sich mit Entwicklungen im Design flexibler Verpackungen, Recyclingtechnologien, regulatorischen Anforderungen und Märkten für Materialien mit Rezyklatanteil. Eric Appelman hält in der Session "Advanced Recycling Routes for Flexible Films" einen Vortrag mit dem Titel "Circularity in plastic packaging: combining multiple technologies for an affordable solution". In seinem Vortrag vergleicht er recyclinggerechtes Design, mechanisches Recycling und chemisches Recycling. Dabei untersucht er, wie sich durch das Zusammenspiel verschiedener Technologien die Kreislauffähigkeit verbessern lässt, ohne die Wettbewerbsfähigkeit bei den Kosten zu beeinträchtigen. Auch die potenzielle Rolle der Hydrochemolytic-Technologie (HCT) wird beleuchtet.

Investment Summit for Circular Plastics 2026 & CPP Partner Summit Datum: 25.-26. November 2026 Ort: SixtyEight at ScotiaPlaza, Toronto, Ontario Teilnehmer: Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations - Teilnehmer Website: https://plasticspact.ca/investmentsummitforcircularplastics/

https://plasticspact.ca/partnersummit/

Der vom Canada Plastics Pact (CPP) organisierte Investment Summit for Circular Plastics 2026 bringt Investoren, Kreditgeber, Branchenvertreter und politische Entscheidungsträger zusammen, um Investitionsmöglichkeiten in Kanadas Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu erörtern. Das Programm umfasst neue Studien zu Investitionsmöglichkeiten, Risiko-Rendite-Profilen und Infrastrukturbedarf sowie Diskussionen über Projektfinanzierung, die Kommerzialisierung von Technologien und die Marktentwicklung. Abe Dyck wird Aduro auf der Veranstaltung vertreten und mit Investoren und potenziellen strategischen Partnern über Finanzierungs- und Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten im Bereich des fortschrittlichen chemischen Recyclings sprechen. Am 26. November nimmt Abe Dyck außerdem am CPP Partner Summit teil, einem Forum für Partner, das der Stärkung der branchenübergreifenden Zusammenarbeit und der Festlegung gemeinsamer Prioritäten für die Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe im Jahr 2027 und darüber hinaus dient.

15th Annual ROTH Deer Valley Event Datum: 9.-12. Dezember 2026 Ort: Montage Deer Valley, Park City, Utah, USA Teilnehmer: Ofer Vicus, Chief Executive Officer Website: https://www.meetmax.com/sched/event_139387/conference_home.html

Das 15th Annual ROTH Deer Valley Event bringt institutionelle Investoren und Führungsteams von Unternehmen zu Gesprächen und Networking-Gelegenheiten zusammen. CEO Ofer Vicus wird Aduro auf der Veranstaltung vertreten und institutionelle Investoren treffen, um über die laufenden Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, die technischen Planungs- und Beschaffungsarbeiten in der frühen Phase des FOAK-Projekts, Fortschritte bei der Weiterentwicklung der HCT zur Aufbereitung von Rohölen mit logistischen Herausforderungen, die Geschäftsanbahnung sowie die Finanzlage des Unternehmens zu informieren. Die Teilnahme unterstützt den kontinuierlichen Austausch mit institutionellen Investoren, während Aduro seine Aktivitäten zur Skalierung und Kommerzialisierung seiner Technologien vorantreibt.

Vertreter von Aduro stehen während dieser Veranstaltungen für Gespräche zur Verfügung. Investoren und Branchenvertreter, die mit dem Unternehmen in Kontakt treten möchten, werden gebeten, unter ir@adurocleantech.com einen Gesprächstermin zu vereinbaren.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien zur chemischen Wiederverwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichtere und wertvollere Ölprodukte sowie zur Veredelung erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigstes Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur geplanten Teilnahme von Aduro an Branchen- und Investorenkonferenzen zwischen Oktober und Dezember 2026, zu geplanten Präsentationen, Podiumsdiskussionen, Investorengesprächen und zum erwarteten Austausch mit Branchenvertretern. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen außerdem Aussagen zum Betrieb der NGP-Pilotanlage, zu den technischen Planungs- und Beschaffungsarbeiten in der frühen Phase des FOAK-Projekts, zur Entwicklung des FOAK-Projekts, zu Kommerzialisierungsaktivitäten und zur Weiterentwicklung der Hydrochemolytic-Technologie (HCT) für das Recycling von Kunststoffabfällen und die Aufbereitung von Rohölen mit logistischen Herausforderungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu zählen Änderungen bei Konferenzterminen oder der Teilnahme, Marktbedingungen, das Interesse von Investoren, der Austausch mit Branchenvertretern, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Technologieentwicklungs- und Kommerzialisierungspläne umzusetzen, Fortschritte beim Betrieb der NGP-Pilotanlage, die Weiterentwicklung des FOAK-Projekts, die technische Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit von HCT-Anwendungen sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und über SEC EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

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