Ein Übernahmeangebot, internationale Vertriebsfortschritte und ein Konzernumbau bringen Bewegung in die folgenden drei Börsenwerte. Während Anleger auf neue Wachstumsimpulse und finanzielle Entlastung setzen, bleiben entscheidende Fragen bei den Werten offen: Werden aus Pilotprojekten und Erstaufträgen belastbare Folgeumsätze, gelingt der Schuldenabbau und hält die jüngste Kurserholung? Der Bericht ordnet die jeweiligen Marktmeldungen ein und zeigt, welche operativen und charttechnischen Hürden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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