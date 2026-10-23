Breaking News: Der Schlüssel zum kommerziellen Tor?!

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NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) liefert den Anlegern möglicherweise einen Schlüsselinvestitionsgrund! Erstmals gelang es die nach eigenem Verfahren produzierten Exosomen in gleichmäßiger Qualität herzustellen.

Dies ist nicht nur wichtig für die Entwicklung von ExoPTEN (Behandlung neuronaler Schäden) sondern auch für den Verkauf dieser Exosomen, die ihrerseits auch ohne "Medikamentenbeladung schon ein sehr hohes therapeutisches Potenzial haben (entzündungshemmend) an die Industrie.

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)] -

NurExone Demonstrates Scalable Exosome Production, Supporting Its Modular Manufacturing Strategy and Commercial Growth

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf Exosomen basierende regenerative Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt, gab heute bekannt, dass es seine Exosomenproduktion durch den erfolgreichen Parallelbetrieb zweier Bioreaktoren verdoppelt hat. Dabei konnten die Gesamtproduktionszeit, die Prozesskonsistenz und die vergleichbare Exosomenqualität beibehalten werden.

Dieser Erfolg ist ein wichtiger Schritt in NurExones Strategie, skalierbare Produktionskapazitäten für Exosomen aufzubauen.

"Unser Ziel ist es, die Steigerung der Exosomenproduktion unkompliziert und zuverlässig zu gestalten. Wir haben hunderte von Stunden in die Untersuchung und Optimierung unseres Herstellungsprozesses investiert. Dieser Produktionslauf zeigt, dass wir den Prozess erfolgreich replizieren konnten, um die Produktionsmenge zu steigern und gleichzeitig die Herstellung eines qualitativ hochwertigen Produkts mit vergleichbaren Eigenschaften und kritischen Qualitätsmerkmalen (CQAs) sicherzustellen. Dieser erreichte Meilenstein bildet eine solide Grundlage für den weiteren Ausbau unserer Produktionskapazitäten." - Dr. Tali Kizhner, Forschungs- und Entwicklungsleiterin bei NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)

News Fazit

Die Meldung von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) ist aus unserer Sicht vor allem deshalb interessant, weil sie einen wichtigen Schritt von der experimentellen Entwicklung hin zu einer potenziell skalierbaren Produktion signalisiert. Das ist für ein Biotech-Unternehmen wie NurExone strategisch bedeutsam: Eine vielversprechende Therapie allein reicht nicht - sie muss auch zuverlässig und in ausreichender Menge hergestellt werden können.

Die 5 positiven Aspekte

Doppelte Exosomenproduktion in derselben Zeit

NurExone berichtet, dass das Unternehmen zwei Bioreaktoren parallel betrieben und dadurch die Exosomenausbeute auf 200% eines einzelnen Produktionslaufs erhöht hat - ohne die gesamte Produktionszeit zu verlängern. Das ist ein konkreter technischer Fortschritt.

Die Qualität blieb nach Unternehmensangaben vergleichbar

Bei den parallelen Produktionsläufen wurden unter anderem ähnliche Partikelgrößen, die erwarteten Exosomenmarker und eine Reinheit von über 95% berichtet. Entscheidend ist, dass eine höhere Produktionsmenge nicht automatisch mit einer schlechteren Produktqualität einherging.

Ein modularer Ausbau könnte Kosten und Zeit sparen

Statt immer größere Anlagen zu konstruieren, will NurExone zusätzliche standardisierte Produktionseinheiten parallel einsetzen. Wenn sich dieser Ansatz zuverlässig wiederholen lässt, könnte das die Erweiterung der Kapazität erleichtern und den Kapitalbedarf gegenüber aufwendigeren Ausbauvarianten begrenzen.

Zwei mögliche wirtschaftliche Standbeine

Die Produktion könnte sowohl die eigene Entwicklung von ExoPTEN für Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen unterstützen als auch kommerzielle Möglichkeiten für sogenannte naive Exosomen eröffnen. Dadurch entsteht perspektivisch mehr als eine reine Wette auf den späteren Erfolg eines einzelnen Medikamentenkandidaten.

Ein weiterer Baustein für die Unternehmensbewertung

Eine nachvollziehbare Produktionsstrategie kann für potenzielle Partner, Lizenznehmer und Investoren relevant sein. Sie zeigt, dass NurExone nicht ausschließlich an präklinischen Therapieansätzen arbeitet, sondern auch die spätere Herstellung und mögliche Vermarktung berücksichtigt.

NurExone Biologic Inc.*

ISIN: CA67059R1091 , WKN: A3DNSU , TSXV: NRX , Valor: 119876063

Dabei beschränkten sich die Ergebnisse nicht ausschließlich auf die Motorik. Die Untersuchungen lieferten auch Hinweise auf eine verbesserte Durchblutung, den Erhalt von Nervenzellen und strukturelle Reparaturprozesse im verletzten Rückenmark. Besonders interessant ist zudem, dass ExoPTEN auch einige Tage nach der akuten Verletzungsphase therapeutisches Potenzial zeigte.

Nach durchtrenntem bzw. beschädigtem Rückenmark, lernten die Versuchstiere wieder laufen - zu 100% in der letzten Versuchsreihe in der H0chdosis Gruppe - nicht nur die Nervenfasern verbinden sich neu, auch die Myelin-Scheide regeneriert sich!

Die meisten derzeit verfügbaren Therapien in der Neurologie verlangsamen vor allem den Krankheitsverlauf. Exosomenbasierte Ansätze könnten ERSTMALS realistische Perspektiven für eine funktionelle Regeneration eröffnen - etwa bei Rückenmarksverletzungen oder bestimmten anderen neurodegenerativen Erkrankungen. Dieser Übergang von einer reinen "Verlangsamung" hin zu einer aktiven "Wiederherstellung von Funktion" stellt einen qualitativen Sprung mit enorme n medizinischen und wirtschaftlichen Implikationen dar. - Dr. Lars Bärfacker-Quelle.

Ein wichtiger regulatorischer Meilenstein folgte mit der Orphan-Drug-Auszeichnung durch die EMA für die Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen. Inzwischen verfügt ExoPTEN auch über eine entsprechende FDA-Auszeichnung. Darüber hinaus hat NurExone ein Pre-IND-Meeting mit der US-amerikanischen FDA abgeschlossen und die Vorbereitung einer klinischen Phase-1/2a-Studie vorangetrieben. Damit nähert sich das Programm dem entscheidenden Schritt vom Tiermodell in die Anwendung am Menschen.

Doch NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) verfolgt noch einen zweiten äußerst interessanten Ansatz: die Regeneration des geschädigten Sehnervs.

Hier untersucht das Unternehmen ExoPTEN unter anderem im sogenannten Optic-Nerve-Crush-Modell, bei dem der Sehnerv von Tieren gezielt geschädigt wird. Die bisherigen Ergebnisse lieferten Hinweise darauf, dass ExoPTEN nicht nur retinale Ganglienzellen schützen, sondern auch regenerative Prozesse im Sehnerv fördern könnte. In weiteren Untersuchungen wurden Verbesserungen der retinalen Aktivität und strukturelle Veränderungen beobachtet. Besonders bemerkenswert war eine dosisabhängige Wirkung, bei der die höhere ExoPTEN-Dosis bei bestimmten Messungen der retinalen elektrischen Aktivität Werte erreichte, die mit nicht geschädigten Augen vergleichbar waren.

Für NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) ergibt sich damit ein ungewöhnlich breites Entwicklungspotenzial: Während ExoPTEN bei akuten Rückenmarksverletzungen bereits in Richtung klinischer Erprobung voranschreitet, eröffnet die mögliche Regeneration des Sehnervs ein weiteres langfristig interessantes Anwendungsgebiet.

Der entscheidende nächste Meilenstein dürfte daher die erste klinische Studie am Menschen sein. Sollten sich die bislang im Tiermodell beobachteten regenerativen Effekte auch bei Patienten bestätigen, könnte dies für NurExone und die Behandlung von bislang nur sehr eingeschränkt behandelbaren Nervenschäden von erheblicher Bedeutung sein.

Super-Exosomen

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) hat in der Vergangenheit durch unabhängige Gutachten bewiesen, dass die Exosomen, die nach der firmeneigenen Methode produziert werden, den Status Quo bei weitem übertreffen. 11 Proteine, die einen therapeutischen Nutzen bringen können, hat man in den NurExone-Exosomen gefunden - KEINES dieser Proteine ist in handelsüblichen Exosomen auffindbar. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum diesen schon eine außergewöhnlich erhöhte therapeutische Wirkung bescheinigt wurde. Kombiniert man diese unvergleichlichen Eigenschaften mit einer speziellen siRNA (PTEN Hemmer), entsteht ein Medikament, das, wie eingangs beschrieben, Querschnittgelähmte heilt und Bline wieder sehend lässt! Durchtrennte bzw. beschädigte Nervenstränge reparieren sich wieder!

Die Exosomen, hergestellt nach der patentierten NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)-Methode, reduzierten den Spiegel von IL-6, einem wichtigen Entzündungssignalmolekül, um mehr als 86% im Vergleich zu unbehandelten entzündeten Zellen, selbst bei der niedrigsten getesteten Konzentration. Auch für TNF-alpha, ein weiteres zentrales Entzündungssignal, zeigten die Exosomen von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) eine deutliche Reaktion: Mit steigender Konzentration nahm die Entzündungssignalisierung weiter ab und erreichte bei der höchsten getesteten Konzentration Reduktionen von über 60% im Vergleich zur unbehandelten entzündeten Kontrolle. (Quelle: NurExone Reports Anti-Inflammatory Activity of Its Exosomes in Lab Analysis)

Im Gegensatz dazu zeigten kommerziell erhältliche Exosomenprodukte in den analysierten Konzentrationen keine oder nur eine geringe Reduktion beider Entzündungssignale.

Diese "Wunderteilchen", die bisher nur für den Eigenbedarf von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) gezüchtet wurden, sollen nun offenbar für den kommerziellen Markt zur Verfügung gestellt werden. Ein potenzieller Partner wurde in USA gefunden:

NurExone gibt verbindliches MOU mit Made Scientific für US-amerikanische GMP-Herstellung und kommerzielle Lieferpartnerschaft bekannt

Fazit:

Kein uns bekanntes Biotech-Unternehmen ist derzeit in der Lage, seinen Investoren ein vergleichbares Potenzial zu bieten. In präklinischen Studien ist es gelungen, Querschnittslähmungen zu behandeln und geschädigte Augen nahezu in ihren gesunden Zustand zurückzuführen. Die nach firmeneigenem Verfahren hergestellten Exosomen nehmen aufgrund ihrer hohen therapeutischen Wirksamkeit eine Sonderstellung ein und sind in der Lage, siRNA gezielt zu neuronalen Defekten zu transportieren, sodass diese "Ladung" ihre regenerative Wirkung direkt am Wirkort entfalten kann.

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Enthaltene Werte: CA67059R1091