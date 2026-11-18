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Elf Milliarden US-Dollar für drei Fabriken: Diese Größenordnung zeigt, wie wertvoll Produktionskapazität in der Biotechnologie werden kann. Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) vereinbarte 2024 den Kauf dreier ehemaliger Catalent-Standorte in Italien, Belgien und den USA. Mehr als 3.000 Beschäftigte arbeiten an den auf sterile Abfüllung spezialisierten Standorten. Der Konzern wollte damit seine Kapazitäten schneller ausbauen und erwartete ab 2026 einen schrittweisen Effekt auf die verfügbare Abfüllleistung.

Natürlich lässt sich ein globaler Pharmakonzern nicht mit einem präklinischen Biotech-Unternehmen vergleichen. Dennoch macht die Transaktion ein Grundproblem sichtbar, das auch für neue Plattformen gilt: Ein vielversprechender Wirkstoff besitzt nur dann praktischen Wert, wenn er in gleichbleibender Qualität und in ausreichender Menge hergestellt werden kann. Genau deshalb rückt bei NurExone Biologic (ISIN: CA67059R1091) neben ExoPTEN zunehmend auch die Produktionsarchitektur in den Mittelpunkt.

Wenn Nachfrage schneller wächst als die Kapazität

Bei erfolgreichen Biologika kann die Nachfrage schneller steigen als die vorhandene Produktion. Dann wird nicht die wissenschaftliche Idee, sondern die Zahl qualifizierter Anlagen zum Engpass. Novo Nordisk kaufte deshalb nicht einfach Gebäude. Der Konzern erwarb bestehende Standorte mit Personal, Prozessen und steriler Abfüllung. Die drei Werke sollten dem bestehenden Netzwerk zusätzliche Flexibilität geben und die Versorgung mit Diabetes- und Adipositasmedikamenten unterstützen.

Gerade die sterile Abfüllung verdeutlicht, dass ein Engpass auch am Ende der Wertschöpfungskette entstehen kann. Ein Wirkstoff kann in ausreichender Menge vorhanden sein und dennoch nicht beim Patienten ankommen, wenn Abfüllung, Qualitätsfreigabe oder Verpackung nicht Schritt halten. Produktionsstrategie bedeutet daher, alle kritischen Stufen gemeinsam zu planen.

Für junge Unternehmen stellt sich dieselbe Frage viel früher und in kleinerem Maßstab. Sie müssen zeigen, dass ihr Verfahren nicht nur in einem einzelnen Laborlauf funktioniert. Chargen müssen charakterisiert, kritische Prozessschritte kontrolliert und spätere Qualitätsprüfungen vorbereitet werden. Bei biologischen Produkten gehört die Herstellung deshalb faktisch zur Produktdefinition.

Zwei Wege zur Skalierung

Grundsätzlich kann ein Prozess vergrößert oder vervielfacht werden. Beim Scale-up wird ein größerer Bioreaktor eingesetzt. Das kann effizient sein, verlangt aber häufig Anpassungen an Strömung, Sauerstoffversorgung und Prozesssteuerung. Beim Scale-out laufen mehrere standardisierte Einheiten parallel. Dieses Modell kann Kapazität schrittweise hinzufügen, ohne sofort einen wesentlich größeren Behälter entwickeln zu müssen.

NurExone verfolgt diesen modularen Scale-out-Ansatz für seine Exosomenproduktion. Im Oktober 2026 meldete das Unternehmen, die Produktionsmenge durch zwei parallel betriebene Bioreaktoren verdoppelt zu haben. Nach Unternehmensangaben blieb die Gesamtproduktionszeit gleich; zugleich wurden Prozesskonsistenz und vergleichbare Exosomenqualität aufrechterhalten. Das ist noch keine behördliche Prozessvalidierung und kein Nachweis kommerzieller Lieferfähigkeit. Es ist jedoch ein konkreter technischer Schritt: Zusätzliche Kapazität entstand, ohne den gesamten Prozess auf einen größeren Reaktor umzustellen.

Die geplante Brücke zur GMP-Produktion

Die interne Skalierungslogik soll mit externer Infrastruktur verbunden werden. NurExone und seine US-Tochter Exo-Top unterzeichneten im August 2026 ein verbindliches Memorandum of Understanding mit Made Scientific. Geplant ist eine exklusive US-Partnerschaft für GMP-Produktion und aseptische Abfüllung. Der Technologietransfer sollte parallel zu den Verhandlungen über einen endgültigen Vertrag beginnen; erste GMP-Chargen werden für das erste Halbjahr 2027 angestrebt.

Wichtig bleibt die vertragliche Grenze: Das MOU ist kein endgültiger Produktionsvertrag. Wird innerhalb von sechs Monaten keine definitive Vereinbarung geschlossen, enden das MOU und die vorgesehenen Exklusivitätsverpflichtungen. Auch der Termin für erste GMP-Chargen ist ein Ziel und kein bereits erreichter Meilenstein.

Warum Produktion zum Werttreiber werden kann

Novo Nordisk zeigt die industrielle Endstufe: Milliarden fließen, wenn vorhandene Kapazität den Zugang zu einem großen Markt beschleunigen kann. NurExone befindet sich viele Entwicklungsstufen früher. ExoPTEN ist präklinisch, und vor einer möglichen Zulassung müssen unter anderem Herstellung, Qualitätskontrolle, Sicherheit und klinische Wirksamkeit überzeugen.

Gerade deshalb ist die Produktionsstrategie relevant. Ein modularer Prozess könnte Investitionen schrittweise an den Bedarf anpassen und einzelne Einheiten standardisieren. Ob daraus tatsächlich ein robuster GMP-Prozess wird, muss NurExone erst beweisen. Die 11-Milliarden-Dollar-Transaktion von Novo Nordisk liefert dennoch die passende Einordnung: In der Biotechnologie entscheidet nicht allein, was ein Wirkstoff leisten könnte. Ebenso wichtig ist, ob das Unternehmen ihn zuverlässig herstellen und verfügbar machen kann.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quellen:

https://www.novonordisk.com/content/nncorp/global/en/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=167017&stream=top

https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=915081

https://nurexone.com/modular-manufacturing-strategy-and-commercial-growth/

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/08/12/3344133/0/en/nurexone-announces-binding-mou-with-made-scientific-for-u-s-gmp-manufacturing-and-commercial-supply-partnership.html





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