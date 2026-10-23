Die DHL Group-Aktie pendelt seit rund zwei Monaten zwischen 54,00 und 58,90 €. Zuletzt drehte der Kurs kurz vor der Unterkante nach oben und lief abermals in die Zone zwischen 58,30 und 58,90 €. Dort deutet sich ein weiterer Rückschlag an. Gelingt den Käufern diesmal der Ausbruch, rückt das Rekordhoch von 2021 in greifbare Nähe. Oder muss zuerst noch einmal der Boden der Spanne herhalten? Kosten steigen, Mengen sinken Zum 1. Januar 2027 hebt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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