18% Umsatz, 52% EBIT: Warum FACC, Safran und MTU beim Triebwerk besonders stark verdienen

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Bei FACC ist ausgerechnet das kleinste Segment der größte Ergebnisbringer. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Engines & Nacelles lediglich 180,2 Mio. Euro Umsatz und damit 18,3% der Konzernerlöse. Beim EBIT sah die Rechnung völlig anders aus: 21,8 Mio. Euro kamen aus diesem Bereich. Bezogen auf das Konzern-EBIT von 42,3 Mio. Euro entsprach das mehr als der Hälfte des operativen Ergebnisses.

Auch im ersten Halbjahr 2026 blieb Engines & Nacelles trotz eines Rückgangs der Marge der profitabelste FACC-Unternehmensbereich. Das wirft eine spannende Frage auf: Warum lässt sich entlang des Triebwerks bei FACC - und ebenso bei deutlich größeren Unternehmen wie Safran und MTU Aero Engines - so viel Wertschöpfung erzielen?

Das kleinste FACC-Segment besitzt weiterhin die höchste Marge

Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) erzielte 2025 bei Engines & Nacelles eine EBIT-Marge von 12,1%. Aerostructures kam lediglich auf 2,1%, Cabin Interiors auf 2,9%. Das Bild hat sich 2026 etwas angenähert, aber nicht grundsätzlich verändert.

In den ersten sechs Monaten 2026 setzte Engines & Nacelles 89,4 Mio. Euro um. Das waren rund 17% des gesamten FACC-Umsatzes. Mit 8,7 Mio. Euro EBIT erreichte der Bereich eine Marge von 9,7%. Aerostructures kam gleichzeitig auf 4,2%, Cabin Interiors auf 3,5%.

Der Ergebnisvorsprung ist damit kleiner geworden. Trotzdem verdient FACC mit Triebwerkskomponenten und Nacelles relativ zum Umsatz weiterhin deutlich mehr als in seinen beiden anderen Geschäftsbereichen.

Zu den wichtigen Kunden gehören Rolls-Royce, Pratt & Whitney und Collins Aerospace. FACC fertigt unter anderem Triebwerksverkleidungen sowie Composite-Komponenten für Triebwerke. Dabei geht es um anspruchsvolle Bauteile, die hohe Anforderungen an Gewicht, Temperaturbeständigkeit, Präzision und Qualität erfüllen müssen.

Bei Safran werden die Dimensionen noch deutlicher

Die Safran S.A. (ISIN: FR0000073272) zeigt, welche Ertragskraft in der Triebwerksindustrie grundsätzlich möglich ist. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte der französische Konzern im Bereich Propulsion eine operative Marge von 24,5%. Das operative Ergebnis des Segments stieg um 28% auf 2,25 Mrd. Euro.

Allerdings wäre es falsch, diese 24,5% unmittelbar mit den 9,7% von FACC zu vergleichen. Safran besitzt über CFM International eine starke Position bei kompletten Triebwerken und verdient zudem erheblich am Ersatzteil- und Servicegeschäft. Gerade ältere Triebwerke erzeugen über Jahre hinweg Nachfrage nach Ersatzteilen und Wartungsleistungen.

Interessant für FACC ist deshalb weniger die absolute Höhe der Safran-Marge als die Position des Triebwerks innerhalb der industriellen Wertschöpfung. Selbst bei Safrans Equipment-&-Defense-Sparte, zu der unter anderem Nacelles gehören, lag die operative Marge im ersten Halbjahr bei 13,1%.

MTU zeigt, wie stark der Produktmix die Profitabilität verändern kann

Bei der MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0) zeigt sich ein ähnlicher Effekt. Der Münchner Triebwerksspezialist erzielte im ersten Halbjahr 2026 eine bereinigte EBIT-Marge von 14,8% auf Konzernebene.

Noch deutlicher wird die Besonderheit im OEM-Geschäft. Dort lag die bereinigte EBIT-Marge bei 31,2%. Die zivile Instandhaltung erreichte dagegen 8,0%. MTU verweist ausdrücklich darauf, dass der Produktmix erheblichen Einfluss auf die Profitabilität besitzt.

Auch hier sind die Zahlen nicht direkt mit FACC vergleichbar. MTU ist an Triebwerksprogrammen teilweise über langfristige Risk-and-Revenue-Sharing-Partnerschaften beteiligt und besitzt zusätzlich ein großes Wartungsgeschäft. FACC agiert an einer anderen Stelle der Wertschöpfungskette.

Die Gemeinsamkeit liegt vielmehr darin, dass Triebwerksprogramme technisch anspruchsvoll, langfristig angelegt und durch hohe Eintrittsbarrieren geprägt sind.

Für FACC steckt darin mehr als nur ein profitables Segment

Für FACC ist Engines & Nacelles aktuell noch der kleinste der drei Geschäftsbereiche. Genau das macht die Zahlen interessant. 2025 kamen nur gut 18% des Umsatzes aus diesem Segment - aber rund 52% des EBIT.

Im ersten Halbjahr 2026 sank die Marge auf 9,7%. Ein wesentlicher Grund für den Umsatzrückgang waren geringere Abrechnungen von Entwicklungsleistungen. Das zeigt zugleich, dass auch dieses Geschäft nicht jedes Quartal linear wächst.

Dennoch bleibt die strukturelle Aussage bemerkenswert. FACC verfügt innerhalb seines Portfolios über einen Bereich, der bereits heute eine deutlich höhere Profitabilität erreicht als das Gesamtunternehmen.

Safran und MTU zeigen, dass diese Besonderheit kein Zufall sein muss. Triebwerkstechnologie verbindet hohe technische Anforderungen mit langen Programmzyklen und einer begrenzten Zahl qualifizierter Anbieter.

Für FACC wird deshalb spannend, wie stark Engines & Nacelles mit steigenden Produktionsraten wachsen kann. Denn wenn ausgerechnet das kleinste Segment überdurchschnittlich viel Ergebnis liefert, verändert zusätzliches Wachstum dort auch den Gewinnmix des gesamten Konzerns.

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Quellen



facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/08/facc-interim-report-q2-2026.pdf

facc.com/de/wp-content/uploads/sites/3/2026/05/facc-jahresfinanzbericht-2025.pdf?utm_source=chatgpt.com

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