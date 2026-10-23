Zürich - An den Devisenmärkten haben sich die wichtigsten Währungspaare zum Wochenschluss kaum bewegt. Im Fokus bleibt vor allem der Euro, der unter den Unruhen in Frankreich leidet. Zuletzt wurde das Euro/Franken-Paar mit 0,9211 gestellt, nachdem es am Vortag noch unter die Marke von 92 Rappen gerutscht war. Seit dem Vorabend hält sich der Euro/Franken-Kurs damit stabil. Dies gilt auch für das Euro/Dollar-Paar, das mit 1,1209 eher seitwärts tendiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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