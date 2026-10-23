Bern - Feuerwerks- und Fairness-Initiative stossen auf Zustimmung. Die AHV-Finanzierung droht zu scheitern. Und beim Kriegsmaterialgesetz ist das Rennen offen. Das sind Resultate der SRG-SSR-Trendbefragung des Forschungsinstituts gfs.bern zu den Abstimmungen vom 29.November. Die Befragungen, die zwischen dem 5. und 18. Oktober bei 14'874 Stimmberechtigten durchgeführt wurde, zeigten unterschiedliche Ausgangslagen für die vier Vorlagen. Der statistische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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