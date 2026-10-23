Nvidia steht vor der nächsten wichtigen Quartalsbilanz, doch an der Börse wächst die Skepsis, ob selbst Rekordergebnisse für neue Kursgewinne ausreichen werden. Analysten rechnen erneut mit massivem Umsatz- und Gewinnwachstum - gleichzeitig steigt das Risiko, dass die Aktie nach der Veröffentlichung zunächst nachgibt. Analysten erwarten erneut kräftiges Wachstum Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027, das im laufenden Oktober endet, rechnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de