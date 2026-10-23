Die Plattform CipherTrust Data Security Posture Management von Thales vereint Datenerkennung, Risikoanalyse und integrierten Schutz, damit Unternehmen nicht nur Gefährdungen erkennen, sondern Datenrisiken aktiv reduzieren können.

Sie unterstützt Unternehmen beim Schutz sensibler Daten, wenn KI-Anwendungen und autonome Agenten in zunehmend komplexen Umgebungen auf Informationen zugreifen.

Sie verknüpft priorisierte Datenrisiken mit Schutzfunktionen in sämtlichen Cloud-, On-Premises- und Hybridumgebungen.

Thales , ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien im Bereich Cybersicherheit, stellte heute CipherTrust Data Security Posture Management (DSPM) vor. Die erste speziell für diesen Zweck entwickelte DSPM-Lösung unterstützt Unternehmen dabei, nicht nur gefährdete sensible Daten zu erkennen sowie zugriffsbezogene Abhilfemaßnahmen anzuwenden, sondern auch Risiken zu priorisieren und ihre sensibelsten Daten direkt mit den in die Plattform integrierten Funktionen für Verschlüsselung, Maskierung oder Tokenisierung zu schützen.

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Sensible Daten sind zunehmend über Cloud-Infrastrukturen, SaaS-Anwendungen, On-Premises-Systeme, Analyseumgebungen und Dritte verteilt. KI verschärft diese Herausforderung, da KI-Copiloten, Anwendungen sowie Agenten auf Unternehmensdaten zugreifen und Informationen viel schneller in neue Datenspeicher und Workflows gelangen, als herkömmliche Governance-Prozesse Schritt halten können.

Sicherheitsteams müssen mehr wissen als nur, wo sensible Daten gespeichert sind. Sie benötigen Transparenz darüber, wer oder was darauf zugreifen kann, wie sie genutzt werden, welche Gefährdungen das größte Risiko bergen und vor allem, wie sich dieses Risiko automatisch reduzieren lässt.

CipherTrust DSPM erfüllt diese Anforderungen auf einer einheitlichen As-a-Service-Plattform. Unternehmen können Risiken für sensible Daten erkennen und analysieren, die wichtigsten Risiken priorisieren sowie Maßnahmen zum Schutz ihrer Daten ergreifen, die über die bloße Verwaltung von Berechtigungen und Zugriffskontrollen hinausgehen. Durch integrierte Richtliniendurchsetzung sowie Workflows, die gefährdete sensible Daten automatisch verschlüsseln, tokenisieren oder maskieren, bietet die Lösung umfassendere Abhilfemaßnahmen, sodass Sicherheitsteams Erkenntnisse direkt in Maßnahmen umsetzen können, ohne die Plattform zu verlassen. Transparenz, Kontrolle sowie Schutz sind auf derselben Plattform vereint, sodass Risiken schneller reduziert und die Datensicherheit verbessert werden können. Die Plattform kombiniert die Erkennung sowie Klassifizierung sensibler Daten mit Kontext zur Sicherheitslage, zu Zugriffen, Aktivitäten und Verhaltensmustern, um wesentliche Risiken zu priorisieren.

"Unternehmen brauchen kein weiteres Sicherheitstool, das ihnen lediglich eine längere Liste von Problemen liefert, denen sie nachgehen müssen", sagte Todd Moore, Bereichsleiter für Datensicherheitsprodukte bei Thales. "Sie müssen verstehen, welche sensiblen Daten tatsächlich gefährdet sind, und direkt Maßnahmen ergreifen, um das Risiko zu reduzieren. Während sich herkömmliche DSPM-Abhilfemaßnahmen häufig darauf konzentrieren, den Zugriff auf Daten einzuschränken, geht CipherTrust DSPM weiter und verknüpft Risiken mit Schutzmaßnahmen wie Verschlüsselung sowie Tokenisierung. So werden die Daten selbst geschützt, statt sich allein auf Berechtigungen zu verlassen."

Daten-Governance in der KI-Ära mithilfe von KI

CipherTrust DSPM verbindet die Erkennung sensibler Daten mit Informationen zu Zugriffen, Berechtigungen sowie Aktivitäten, um unzulässige Datenexpositionen zu erkennen und Daten zu kontrollieren, bevor KI-Lösungen in größerem Maßstab eingesetzt werden. KI-gestützte Verhaltensanalysen erkennen ungewöhnliche Zugriffe sowie Aktivitäten und führen Signale zu Angriffsketten zusammen, sodass Sicherheitsteams Bedrohungen wie Insider-Risiken schneller untersuchen sowie darauf reagieren können.

Unternehmen können Erkenntnisse mit Datenschutzmaßnahmen verknüpfen, Risiken bei der Zugriffskontrolle beheben, soweit dies unterstützt wird, und konkrete Empfehlungen für Abhilfemaßnahmen erhalten. Der Ansatz baut auf mehr als 30 Jahren Thales-Fachkompetenz in den Bereichen Datenerkennung, Datenschutz, Schlüsselverwaltung, Zugriffskontrolle sowie Aktivitätsanalyse auf.

Daten in Cloud-, On-Premises- und Hybridumgebungen schützen

CipherTrust DSPM bietet Datenerkennung sowie Transparenz über Risiken für strukturierte wie unstrukturierte Daten in Cloud-, On-Premises- und Hybridumgebungen. In Verbindung mit den Datenschutzfunktionen von Thales können Unternehmen von der Risikoerkennung zum Schutz sensibler Daten durch Verschlüsselung, Tokenisierung und Maskierung in diesen unterschiedlichen Umgebungen übergehen.

"Tokyo Electron Device arbeitet mit Unternehmen zusammen, um zunehmend komplexe Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit zu bewältigen, da diese Unternehmen KI-Tools und Agenten mit immer mehr ihrer Geschäftsdaten verbinden. Dank der einfachen Bereitstellung von CipherTrust DSPM sowie der präzisen Datenklassifizierung können wir unseren Kunden schnell einen Überblick darüber verschaffen, wo sich ihre sensiblen Daten befinden, wer oder was darauf zugreifen kann und wie sie geschützt werden können, ohne die Einführung von KI zu verlangsamen. Diese Funktionen bieten Kunden einen erheblichen Mehrwert, wenn sie KI einsetzen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre sensibelsten Informationen behalten möchten", sagte Hiroji Sugito, leitender Ingenieur für Datensicherheit bei Tokyo Electron Device

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Informationen zu Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Technologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital. Das Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen trägt dazu bei, mehrere große Herausforderungen anzugehen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Group investiert jährlich 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere in kritischen Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien. Thales verfügt über mehr als 85.000 Beschäftigte in 65 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte die Group einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.

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