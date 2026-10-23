Die Moderna-Aktie stürzt trotz starker Studiendaten zum Krebsimpfstoff mit Merck um mehr als 25 Prozent ab. Analysten sehen eine klassische Sell-the-News-Reaktion nach monatelanger Kursrallye. Die Moderna-Aktie ist am Donnerstag um mehr als 25 Prozent eingebrochen, obwohl das Unternehmen positive Studiendaten zu seinem mit Merck entwickelten Krebsimpfstoff vorlegte. Der Kurssturz vernichtete rund 24 Milliarden US-Dollar an Börsenwert und beendete eine monatelange Rallye, die den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de