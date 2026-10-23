Schaffung betrieblicher Grundlage für Intelligenz der nächsten Generation in Hotelumgebungen

SINGAPUR, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ("YYForce" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von KI-gestütztem Personalmanagement und integriertem Facility-Management, hat heute seine Vision zur Entwicklung einer integrierten Plattform vorgestellt, die menschliches Fachwissen, künstliche Intelligenz, Robotik und intelligente Gebäudetechnik miteinander verbindet. Das langfristige Ziel des Unternehmens ist die Etablierung einer operativen Infrastruktur, die zukünftige Superintelligenz-Anwendungen im Gastgewerbe und in der gebauten Umwelt unterstützen könnte, sobald solche Fähigkeiten verfügbar sind.

Die geplante Plattform soll Hotelbetreibern helfen, Personalbesetzung, Dienstleistungserbringung, Roboteraufgaben und Gebäudeleistung über eine gemeinsame operative Ebene zu koordinieren. YYForce zielt darauf ab, Informationen aus Hotelsystemen und IoT-Sensoren mit Arbeitsabläufen zu verknüpfen, die es Menschen, Robotern und vernetzten Geräten ermöglichen, auf betriebliche Anforderungen zu reagieren.

Aufbau einer operativen Infrastruktur für zukünftige Superintelligenz

Der von YYForce vorgeschlagene Ansatz soll menschliches Urteilsvermögen und Fachservice, KI-gestützte Prognosen und Planungen, Robotik und humanoide Systeme für geeignete physische Aufgaben sowie IoT-gestützte Überwachung und Steuerung zusammenführen. Zu den Entwicklungsschwerpunkten zählen Datenintegration, Aufgabenkoordination, Ergebnisüberprüfung und menschliche Aufsicht.

So könnte beispielsweise ein vernetzter Arbeitsablauf wie vorgesehen Check-out-Informationen nutzen, um die Zimmerreinigung zu planen, geeignete Roboterunterstützung zuzuweisen sowie die Beleuchtung und Klimatisierung der Räume innerhalb genehmigter Komfortgrenzen anzupassen. Abschlussprotokolle und Sensor-Rückmeldungen würden den Betreibern potenziell dabei helfen, bereitstehende Zimmer zu bestätigen und die betriebliche Leistung zu bewerten.

"Unser Ziel ist es, einer immer leistungsfähigeren KI eine praktische Möglichkeit zu geben, den realen Hotelbetrieb zu verstehen und zu unterstützen", erklärt Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce. "Durch die Vernetzung von Menschen, Robotik und Gebäudesystemen wollen wir Betriebsinformationen in koordinierte Maßnahmen und messbare Ergebnisse umsetzen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Infrastruktur im Lauf der Zeit zukünftige Superintelligenz-Anwendungen unterstützen würde, während die operative Entscheidungsgewalt und Verantwortlichkeit klar definiert bleiben."

Verbindung von Smart-Building-Modernisierungen mit der Vision der Superintelligenz

Im Rahmen dieser Ausrichtung plant YYForce die Integration von Modernisierungslösungen für Hotels, darunter Belegungs- und Umgebungssensoren, Beleuchtungssteuerungen, Temperaturmanagement, Anlagenüberwachung und Wartungsabläufe. Dies soll Immobilienbetreibern helfen, den Komfort für Gäste zu verbessern, vermeidbaren Energieverbrauch zu reduzieren und früher auf Anlagenprobleme zu reagieren.

Das Unternehmen beabsichtigt, Hotels durch Energieüberwachung, Betriebsoptimierung und Leistungsmessung auf ihrem Weg zu einem kohlenstoffärmeren Betrieb zu unterstützen. Modernisierungen im Bereich Smart Building allein sind allerdings nicht genug, um den Status "klimaneutral" zu erreichen. Zukünftige Behauptungen zur Klimaneutralität würden eine definierte Emissionsgrenze, eine verifizierte Leistung sowie geeignete Maßnahmen zur Energieversorgung und Reduzierung verbleibender Emissionen erfordern.

Ein maßvoller Entwicklungsweg hin zu künftigen Superintelligenz-Anwendungen

Der von YYForce vorgeschlagene Entwicklungsansatz würde mit definierten Arbeitsabläufen im Gastgewerbe beginnen, Leistungsbasiswerte festlegen und Ergebnisse bewerten, bevor die Automatisierung ausgeweitet wird. Zu den vorgesehenen Bewertungsbereichen gehören die Erledigung von Dienstleistungen, bereitstehende Zimmer, die Produktivität der Mitarbeiter, der Energieverbrauch und die Zuverlässigkeit. Verbesserungen würden vor einer breiteren Einführung getestet, wobei für jede Anwendung angemessene Eskalationsmöglichkeiten durch menschliches Eingreifen und Betriebsgrenzen festgelegt würden.

Die Vision der Superintelligenz ist ein langfristiges strategisches Ziel. YYForce gibt nicht bekannt, dass es eine allgemeine künstliche Intelligenz oder künstliche Superintelligenz entwickelt hat. Der kurzfristige Fokus liegt auf einer integrierten Betriebsplattform. Ein zukünftiger Einsatz superintelligenter Systeme würde von Fortschritten bei den zugrunde liegenden KI-Fähigkeiten sowie einer erfolgreichen technischen und betrieblichen Validierung abhängen.

Über YYFORCE

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter KI-gestützter Lösungen für das Personalmanagement sowie für integriertes Facility Management mit Hauptsitz in Singapur und Geschäftstätigkeit in ganz Asien und darüber hinaus. Über seine Geschäftsbereiche für Technologien im Workforce Management und IFM bietet YYForce Lösungen für Personaleinsatz, Workforce Management und Facility Services in zahlreichen Dienstleistungsbranchen an.

Die Workforce-Plattform des Unternehmens, YY Circle, unterstützt Personaleinsatz und Workforce Management in Branchen wie dem Gastgewerbe, der Gastronomie, dem Einzelhandel und weiteren Dienstleistungsbranchen. In seinem IFM-Geschäft verbindet YYForce operative Facility Services vor Ort mit Technologielösungen, die die Produktivität der Arbeitskräfte und die betriebliche Effizienz steigern sollen.

Die langfristige Strategie von YYForce konzentriert sich auf den Aufbau eines integrierten Ökosystems für die Arbeitswelt der Zukunft, in dem Menschen, intelligente Software, Automatisierung und Robotik zunehmend zusammenwirken, um Dienstleistungen effizienter zu erbringen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse, die es aus den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableitet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht auf historische Sachverhalte beziehen. Dies gilt insbesondere für Aussagen, die Begriffe wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "sagt voraus", "potenziell" oder "hofft" sowie deren Verneinungen oder ähnliche Formulierungen enthalten. Alle Aussagen zur geplanten Entwicklung, zu den vorgesehenen Funktionen, zum Zeitplan und zur Kommerzialisierung der Plattform Workforce OS sowie der damit verbundenen Robotikanwendungen sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens, die künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen, erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie der Nachfrage nach und der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; sowie Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des Unternehmens betreffen, sowie weiterer Faktoren, die die Finanzlage, die Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können.

Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. Leser sollten zudem die Risiken berücksichtigen, die in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Ansprechpartner für Investoren

Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer

YYForce Inc.

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