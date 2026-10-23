Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
16/10/2026
FR0013230612
2 155
16.2604
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
16/10/2026
FR0013230612
360
16.2498
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/10/2026
FR0013230612
3 718
16.2929
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/10/2026
FR0013230612
800
16.3124
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/10/2026
FR0013230612
900
16.5341
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/10/2026
FR0013230612
3 629
16.4648
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
21/10/2026
FR0013230612
1 000
16.8272
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
21/10/2026
FR0013230612
3 792
16.8265
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
22/10/2026
FR0013230612
1 200
16.5675
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
22/10/2026
FR0013230612
3 440
16.5759
XPAR
TOTAL
20 994
16.5135
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Contacts:
Tikehau Capital