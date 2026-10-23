Frankfurt am Main (ots) -- Lieblingsgetränke auf Knopfdruck in unter 30 Sekunden gesprudelt und gemixt- Mehr als 1.000 Getränkekombinationen* möglich- Ab Herbst im Handel und im Onlineshop erhältlichMit der ULTIMATE MULTI-DRINK läutet Sodastream die nächste Evolutionsstufe der Getränkezubereitung zu Hause ein und erweitert sein Getränkesystem erstmals um die Möglichkeit, neben Wasser auch Getränke mit Geschmack automatisch frisch zu sprudeln und zu mixen: individuell, flexibel und auf Knopfdruck direkt ins Glas, in die Karaffe oder in die To-go-Flasche. Der neue Getränkesprudler SODASTREAM ULTIMATE MULTI-DRINK ist damit der entscheidende Meilenstein auf dem Weg von der Wassersprudler- zur ganzheitlichen Getränkemarke. Michael Henzler, Sales Director von Sodastream DACH: "Mit der SODASTREAM ULTIMATE MULTI-DRINK erweitern wir den Horizont von Sodastream über die Grenzen der Wassersprudlerkategorie hinaus zum ganzheitlichen Getränkeerlebnis. Die Kombination von personalisierten Getränken, maximaler Convenience und unserem bestehenden Ecosystem eröffnet völlig neue Möglichkeiten - für Konsument:innen wie für den Handel."Die neue SODASTREAM ULTIMATE MULTI-DRINK ermöglicht es Konsument:innen, mit den Getränkekonzentraten drink mixes ihre Lieblingsgetränke erstmals automatisch frisch zu sprudeln und zu mixen, so wie sie es möchten. Durch individuell einstellbare Sprudelgrade und Geschmacksintensitäten entstehen so mehr als 1.000 unterschiedliche Getränkekombinationen - von Softdrinks über Energygetränke bis hin zu beliebten PepsiCo-Tastes wie Pepsi Zero Zucker oder Schwip Schwap. Selbstverständlich lässt sich mit der Maschine auch Wasser pur nach persönlichem Gusto aufsprudeln. Die ULTIMATE MULTI-DRINK eröffnet damit völlig neue Möglichkeiten innerhalb des Getränkesystems, schafft zusätzliche Einstiegspunkte für neue Zielgruppen und stärkt die Positionierung als Getränkemarke.Technik trifft innovative GetränkezubereitungDer neue Getränkesprudler von Sodastream - in Schwarz-Silber und Warmweiß - verbindet kompaktes Premiumdesign mit einer neuen Form intuitiver Getränkezubereitung. Durch das direkte Einsetzen der Sodastream drink mixes in die Maschine werden Getränke automatisch frisch gesprudelt und gemixt. Der abnehmbare Wassertank mit 1,42 Liter Füllvolumen ermöglicht die einfache Zubereitung mehrerer Getränke hintereinander, während die transparente Seitenkammer jederzeit sichtbar macht, welcher drink mix verwendet wird. Das höhenverstellbare Getränkepodest ermöglicht das direkte Sprudeln in unterschiedlichen Gläsern und Flaschen. Eine integrierte CO2-Füllstandsanzeige sowie der separat entnehmbare, spülmaschinengeeignete drink mix-Aufsatz sorgen zusätzlich für eine komfortable und intuitive Nutzung und einfache Reinigung im Alltag.Ab Herbst im Handel und im Sodastream OnlineshopDie SODASTREAM ULTIMATE MULTI-DRINK ist ab KW 42 sukzessive im Handel erhältlich -unter anderem bei MediaMarktSaturn, Edeka und Amazon sowie im Sodastream-Onlineshop. Einen ersten Vorgeschmack auf das Potenzial der ULTIMATE MULTI-DRINK lieferte bereits die Sodastream-Roadshow durch Deutschland, Österreich und die Schweiz: Bei ihrer exklusiven Vorstellung stieß die Produktneuheit auf große Begeisterung bei den Besucher:innen. Michael Henzler: "Unser Ziel ist es, Getränke zu Hause völlig neu zu denken. Mit der ULTIMATE MULTI-DRINK treiben wir die Weiterentwicklung von Sodastream konsequent voran und schaffen neue Relevanz für Konsument:innen, für den Handel und die gesamte Getränkekategorie."Die unverbindliche Preisempfehlung der Sodastream ULTIMATE MULTI-DRINK liegt bei 199,99 Euro.**Weitere Informationen zu Sodastream sind auf sodastream.de erhältlich.*Die Angabe von über 1.000 Getränkekombinationen basiert auf internen Berechnungen unter Berücksichtigung der verfügbaren Geschmacksrichtungen sowie der individuell einstellbaren Geschmacks- und Sprudelintensitäten. Die tatsächliche Anzahl möglicher Kombinationen kann je nach Markt und Verfügbarkeit einzelner Geschmacksrichtungen variieren.**Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels.Pressekontakt:Deutscher PressesternBierstadter Straße 9 a, 65189 Wiesbaden, GermanyJulia Heirich, E-Mail: j.heirich@dps-news.deTel.: +49 611 39539-22Original-Content von: SodaStream, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58603/6376567