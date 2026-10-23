FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.10.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS LANCASHIRE TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 530 (560) PENCE - BARCLAYS CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 329 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS M&G PRICE TARGET TO 357 (361) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1400 (1464) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 721 (716) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES CONDUIT HOLDINGS TARGET TO 430 (420) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 2070 (2030) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1325 (1250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 3400 (3100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS AJ BELL PRICE TARGET TO 580 (590) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 175 (190) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 460 (487) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 1191 (1277) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 6200 (6150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 750 (870) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 150 (145) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RATHBONES PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 780 (880) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 635 (615) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 195 (190) USD - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13770 (13420) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES WICKES PRICE TARGET TO 275 (250) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 580 (630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 381 (388) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LSE PRICE TARGET TO 11000 (10600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF RAISES BP PRICE TARGET TO 640 (620) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 188 (180) USD - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 790 (780) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 588 (590) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 700 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 7750 (6750) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 390 (370) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 402 (395) PENCE - 'BUY'
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