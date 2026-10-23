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Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von Sazerac für die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft beginnt



23.10.2026 / 11:30 CET/CEST

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Die Annahmefrist hat heute begonnen und endet am 20. November 2026 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main)

Der Angebotspreis von 5,55 EUR entspricht einem äußerst attraktiven Aufschlag von ca. 68 % auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im XETRA-Handel in den drei Monaten vor dem 16. September 2026 und bietet den Berentzen-Aktionären eine überzeugende und sichere Verkaufsgelegenheit in bar

Vorstand und Aufsichtsrat von Berentzen unterstützen das Angebot und beabsichtigen, den Aktionären dessen Annahme zu empfehlen

Sazerac beabsichtigt, die Berentzen-Gruppe von der Börse zu nehmen, sobald mit Abwicklung des Angebots eine einfache Mehrheit des Grundkapitals gesichert ist; Vorstand der Berentzen-Gruppe unterstützt diese Absicht München, 23. Oktober 2026. Nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat die Sazerac Germany Holding GmbH (vormals: Blitz 26-877 GmbH) (die "Bieterin"), eine Holdinggesellschaft der Sazerac Company, Inc. ("Sazerac"), heute die Angebotsunterlage für ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot ("Angebot") für alle Aktien der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ("Berentzen-Gruppe", ISIN: DE0005201602), die nicht bereits unmittelbar von der Bieterin gehalten werden, gegen eine Gegenleistung in bar in Höhe von 5,55 EUR je Aktie ("Angebotspreis") veröffentlicht. Ab heute können die Aktionäre der Berentzen-Gruppe das Angebot annehmen und ihre Aktien zum Angebotspreis andienen. Die Annahmefrist endet am 20. November 2026 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Einzelheiten zur Annahme des Angebots sind in der Angebotsunterlage dargelegt. Aktionäre der Berentzen-Gruppe sollten sich zur Andienung ihrer Aktien an ihre jeweilige Depotbank wenden und sich nach etwaigen von ihrer Depotbank festgelegten Fristen erkundigen, die möglicherweise Maßnahmen vor dem formellen Ende der Annahmefrist erfordern. Der Angebotspreis entspricht einem äußerst attraktiven Aufschlag von ca. 68 % auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im XETRA-Handel in den drei Monaten vor dem 16. September 2026. Das Angebot bietet den Aktionären der Berentzen-Gruppe die Möglichkeit, einen garantierten und sicheren Barerlös mit einem erheblichen Aufschlag gegenüber den unbeeinflussten Börsenkursen der Gesellschaft zu erzielen. Es spiegelt zudem eine attraktive Bewertung der Berentzen-Gruppe angesichts der Aussichten als eigenständiges Unternehmen sowie der Chancen und Herausforderungen wider, denen die Berentzen-Gruppe gegenübersteht. Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % zuzüglich einer Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat der Berentzen-Gruppe unterstützen das Angebot und beabsichtigen, vorbehaltlich ihrer Prüfung der Angebotsunterlage, den Aktionären der Berentzen-Gruppe die Annahme des Angebots zu empfehlen. Das Angebot folgt auf den Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung zwischen Sazerac, der Bieterin und der Gesellschaft, die am 21. September 2026 bekannt gegeben wurde. Der Abschluss dieser Zusammenschlussvereinbarung reflektiert die gemeinsame Überzeugung der Parteien, dass die vorgeschlagene Transaktion ein attraktives Ergebnis für die Berentzen-Gruppe, ihre Aktionäre und andere Stakeholder darstellt. Der Unternehmenszusammenschluss soll die Marktposition und die Wachstumsambitionen der Berentzen-Gruppe in einem herausfordernden europäischen Marktumfeld stärken und wird das bestehende Portfolio und die Kompetenzen der Berentzen-Gruppe mit den starken Eigenmarken und der international führenden Marktposition von Sazerac vereinen. Dadurch entsteht eine globale Spirituosenplattform, die in der Lage ist, Spirituosenprodukte für ganz Europa und darüber hinaus mit größerer Flexibilität und Dynamik herzustellen und zu vertreiben. Vorbehaltlich der Erfüllung der Angebotsbedingungen wird der Abschluss der Transaktion derzeit bis zum Jahresende 2026 erwartet. Sazerac beabsichtigt, die Berentzen-Gruppe nach Sicherung einer Mehrheit von 50 % zuzüglich einer Aktie und nach Abwicklung des Angebots von der Börse zu nehmen. Vorbehaltlich seiner organschaftlichen Pflichten beabsichtigt der Vorstand der Berentzen-Gruppe, ein solches Delisting zu unterstützen. Aktionäre, die weiterhin investiert bleiben, könnten dem Risiko ausgesetzt sein, eine weniger liquide Aktie mit eingeschränkter Finanzberichterstattung und begrenzten Möglichkeiten zum Verkauf ihrer Aktien zu einem angemessenen Preis zu halten. Aktionäre sollten nicht davon ausgehen, dass ein Verbleib in der Gesellschaft eine vergleichbare zukünftige Veräußerungsmöglichkeit bietet oder dass eine solche Möglichkeit eine gleichwertige oder höhere Gegenleistung bieten würde. Die Angebotsunterlage (einschließlich einer unverbindlichen englischen Übersetzung) sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot sind auf der folgenden Website verfügbar: https://www.sazerac-offer.com. Eine Angebots-Hotline für Aktionäre steht montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) unter der Nummer +49 69 92014 9719 oder per E-Mail unter berentzen_x_sazerac@emberapartners.com zur Verfügung. Über Sazerac: Sazerac wurde 1850 gegründet und blickt auf eine über 175-jährige Tradition und Geschichte zurück. Das Unternehmen zählt zu den weltweit größten Herstellern von Spirituosen. Sazerac ist ein familiengeführtes Privatunternehmen, das mittlerweile in der vierten Generation in Familienbesitz ist. Über 525 Marken gehören zum Sazerac-Portfolio, darunter Buffalo Trace Bourbon, Eagle Rare, Weller, The Last Drop Distillers, Fireball Cinnamon Whisky, BuzzBallz, Southern Comfort, SVEDKA Vodka, Myers's Rum, Au Vodka und Paddy's Irish Whiskey sowie viele weitere. Sazerac ist zudem Betreiber von Brennereien auf der ganzen Welt, darunter die Buffalo Trace Distillery in Kentucky, USA - die weltweit am häufigsten ausgezeichnete Brennerei und die am längsten ununterbrochen in Betrieb befindliche Brennerei in den Vereinigten Staaten -, die Domaine Sazerac de Segonzac in Cognac, Frankreich, die Paul John Distillery in Goa, Indien, sowie die Hawk's Rock Distillery in der Grafschaft Sligo, Irland. Das Unternehmen unterhält zudem Standorte unter anderem in New Orleans, Montréal, London und Sydney. Kontakt: Victoria Zabel-Wirdak

Leiterin der globalen Kommunikation

E: vzabelwirdak@sazerac.com www.sazerac.com Weitere Medienkontaktperson: Roland Leithäuser Mithras Partners E: rl@mithras-partners.com Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft dar. Die endgültigen Bedingungen des Angebots sowie weitere Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Angebot sind in der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) zur Veröffentlichung genehmigten Angebotsunterlage dargelegt. Anlegern und Inhabern von Aktien der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle weiteren Dokumente im Zusammenhang mit dem Angebot zu lesen, da diese wichtige Informationen enthalten. Das Angebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland sowie bestimmten anwendbaren Bestimmungen des Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten von Amerika. Jede Vereinbarung, die infolge der Annahme des Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist nach diesem Recht auszulegen. * * * *



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