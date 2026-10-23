Die österreichische EAG-Abwicklungsstelle (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz) hat die Ergebnisse der dritten Ausschreibung zur Marktprämie für Photovoltaik-Anlagen bekannt gegeben. Danach lag der niedrigste Zuschlagswert bei 5,40 Cent pro Kilowattstunde, der höchste bei 7,25 Cent. Der mengengewichtete durchschnittliche Zuschlagswert betrug 6,42 Cent pro Kilowattstunde - und damit minimal über dem Wert der vorherigen zweiten Ausschreibungsrunde. Ausgeschrieben waren 172,6 Megawatt Photovoltaik-Leistung, bezuschlagt wurden 173,4 Megawatt. Die Zuschläge verteilen sich auf 195 Gebote. Inwieweit die Ausschreibungsrunde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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