Nach einem massiven Kursrutsch um mehr als -10% am Donnerstag kann sich die Kioxia-Aktie am Freitag wieder erholen. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinnt der Kurs aktuell fast +6% und klettert auf 72,20 €. Startet nun das große Comeback beim japanischen Speicherhersteller oder droht eine weitere Korrekturwelle? KI-Sorgen und Margin Calls verschärfen den Absturz Seit dem Hoch von 207 € in der zweiten Junihälfte hat die Aktie rund -65% verloren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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